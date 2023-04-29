أور تبحـث إنتـاج العلامـات المُروريـة

بغداد – ابتهال العربي

بحثـت شركة أور العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن مع مُديرية المُرور العامة آليات التعاون المُشتـرك . جـاءَ ذلك خِلال إستقبال مُدير عام الشركة حيـدر سهـر نعيمـة ، وفداً فنياً من مُديرية المُرور العامة برئاسة اللواء جليـل العـزاوي ، حيث تمَّ مُناقشة إمكانية التعاقُد بين الجانبين لتجهيز صفائح ومقاطع الألمنيوم التي تدخُل في إنتاج العلامات المُرورية ومُلحقات الإشارات المُروريـة .

ونقل بيان تلقته (لازمان) امس عن مُدير عام الشركة تأكيده (القُدرة على تغطية حاجة الدوائر الحكومية والقطاع الخاص من مُنتجات الألمنيوم كون شركة أور العامة تمتلك مصانع مُتكاملة لإنتاج مقاطع وصفائج وأنابيب الألمنيوم وتُعد الشركة الوحيدة التي تنفرد بهذا المجال ، عاداً هذا اللقاء خطوة بالإتجاه الصحيح لدعم الصناعة الوطنيـة).

وأضاف ان (الوفد اجرى جولة ميدانية في مصانع الألمنيوم للإطلاع على طبيعة العملية الصناعية ومُواصفات المُنتجات المُصنعة من حيث الجودة والمتانة العالية والمُطابقة للمُواصفات القياسية المُعتمـدة).

وأعلنـت الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تجهيز عدد من مُنتجاتها إلى جهات مُختلفة من القطاعين العام والخـاص. حيـث تمَّ تجهيز نقابة المُهندسين العراقيين بالسجاد اليدوي من الصوف الخالص بألوان ونقشات مُميزة وذلك خِلال زيارة وفد من النقابة إلى معرض السجاد اليدوي وإبداء إعجابهم بمُنتجات السجاد اليدوي التي تُمثل تاريخ وحضارة وادي الرافدين ومن الموروث الشعبي العراقي اليـدوي 100بالمئة.

شركة دولية

كمـا قامَ مصنع الجلدية التابع للشركة بتجهيز شركة المدار الدولية بعدد 2078 حذاء خدمة رجالياً جلداً طبيعياً أسود من موقع بغداد التابع للمصنع إضافة إلى تجهيز القطاع الخاص بـ200 حقيبة أدوات طبية تعليمية لون أحمر مع مُلحق لون أسود من موقع الكوفة التابع للمصنع المذكـور . وأعلـنَ مُدير عام الشركة العامة للصناعات الإنشائية أحمـد حسيـن عبـد ، عن وضع خُطط وبرامج عمل حقيقية لتفعيل الإنتاج والتسويق في كافة معامل الشركة والعمل على تأمين إحتياجات دوائر الدولة والقطاع الخاص من مُنتجات الشركة وخاصةً المواد الإنشائية في ظلّ الطلب المُتزايد على مادة الحصى الخابط السُبيس صنـف (C). وقال البيان أنَّ (الشركة تمكنت من إستحداث مقلع أبو غار في مُحافظة المُثنى على طريق نكرة السلمان بطاقة إنتاجية قدرها ( 200) ألف متر مُكعب ليُضاف إلى المقالع التابعة للشركة في مناطق النباعي والفُرات الأوسط مُحافظتي كربلاء والديوانية ) ، لافتاً إلى أنَّ (الشركة وخِلال فترة ستة أشهُر من إستحداث المقلع أستطاعت إبرام عقود تجهيز مع القطاعين العام والخاص لتجهيزها بمادة الحصى الخابط ( السُبيس صنف C ) وبكمية حوالي 115ألف متر مُكعب)، مُبدياً (الإستعداد لتلبية طلبات القطاع الخاص وكافة دوائر الدولة من مُختلف المواد الإنشائية بكُلّ أنواعها وأصنافها من خِلال مقالع الشركة المذكـورة).