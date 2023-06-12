أوروغواي تلدغ إيطاليا وتتوّج بمونديال الشباب للمرة الأولى

بغداد- الزمان

سجل منتخب أوروغواي اسمه ضمن قائمة المتوجين بلقب مونديال تحت 20 عاما إثر فوزه القاتل في النهائي على حساب إيطاليا بهدف دون رد.

يدين “السيسليستي” بالفضل في هذا الانتصار التاريخي لجناحه الأيمن لوسيانو رودريجيو الذي تكفل بتسجيل هدف البطولة قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء الذي احتضنه ملعب (دييجو أرماندو مارادونا) في مدينة لا بلاتا الأرجنتينية.

ركلات الترجيح

وبعد محاولتين لاقتناص اللقب لم يكتب لهما النجاح في 1997 على يد الجار منتخب الأرجنتين، ثم في 2013 في تركيا بركلات الترجيح أمام فرنسا، تكللت المهمة الثالثة بنجاح.وأنهى منتخب أوروجواي سيطرة المنتخبات الأوروبية على اللقب بعد 4 نسخ متتالية، وتحديدا منذ فوز البرازيل بلقب 2011 في كولومبيا، حيث فازت به فرنسا ثم صربيا ثم إنجلترا، وأخيرا أوكرانيا في البطولة الأخيرة التي نظمتها بولندا في 2019.

في المقابل، فشل الأتزوري في تدشين ألقابه في هذه الفئة العمرية في أول نهائي في تاريخه.

ويتربع لألبيسيليستي على صدارة المتوجين بالبطولة ب6 ألقاب، يليه السيليساو ب5 ألقاب.