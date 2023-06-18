أوروغواي تحوّل نسراً نازياً حمامة سلام

مونتيفيديو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قررت‭ ‬الأوروغواي‭ ‬تذويب‭ ‬نسر‭ ‬برونزي‭ ‬عُثر‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬13‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬حطام‭ ‬مدمّرة‭ ‬ألمانية‭ ‬نازية‭ ‬غرقت‭ ‬قبالة‭ ‬سواحلها‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬وتكليف‭ ‬فنان‭ ‬مهمة‭ ‬صنع‭ ‬حمامة‭ ‬سلام‭ ‬من‭ ‬صهارته،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬الأميركية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لويس‭ ‬لاكاي‭ ‬بو‭ ‬الجمعة‭.‬

وقال‭ ‬بو‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬مونتيفيديو‭ ‬إن‭ “‬رمز‭ ‬العنف‭ ‬والحرب‭” ‬هذا‭ ‬الذي‭ ‬يزن‭ ‬350‭ ‬كيلوغراما سيُحوَّل‭ “‬رمزاً‭ ‬للسلام‭ ‬والوحدة‭”.‬

وكان‭ ‬النسر‭ ‬النازي‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬مترين‭ ‬يزيّن‭ ‬مؤخر‭ ‬السفينة‭ ‬الحربية‭ “‬أدميرال‭ ‬غراف‭ ‬شباي‭” ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الاشتباكات‭ ‬البحرية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭. ‬وتعمدَ‭ ‬القبطان‭ ‬هانز‭ ‬لانغسدورف‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬1939‭ ‬بعد‭ ‬معركة‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬بلاتا‭ ‬ضد‭ ‬قطع‭ ‬بحرية‭ ‬بريطانية‭ ‬إلى‭ ‬إغراق‭ ‬البارجة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬سفن‭ ‬الرايخ‭ ‬الثالث‭. ‬ولم‭ ‬يُعثر‭ ‬على‭ ‬المنحوتة‭ ‬إلاّ‭ ‬العام‭ ‬2006،‭ ‬بعد‭ ‬عمليات‭ ‬بحث‭ ‬استمرت‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬الأوروغواي‭. ‬وأفضى‭ ‬نزاع‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الإجراءت‭ ‬القضائية‭ ‬إلى‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬الأوروغواي‭ ‬بأن‭ ‬ملكية‭ ‬النسر‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬الدولة‭ ‬بالكامل‭. ‬وأُسندت‭ ‬مهمة‭ ‬صنع‭ ‬حمامة‭ ‬السلام‭ ‬البرونزية‭ ‬إلى‭ ‬الفنان‭ ‬بابلو‭ ‬أتشوغاري‭ ‬من‭ ‬الأوروغواي،‭ ‬ومن‭ ‬المُفترض‭ ‬أن‭ ‬تُنجز‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬