أوروبا تحت رحمة العائدين

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فاتح عبد السلام
يوماً بعد آخر تتجلى جوانب مرعبة من مشكلة التحاق الاوروبيين بتنظيم داعش ورغبتهم الان بالعودة لبلدانهم. الالاف ذهبوا الى سوريا والعراق ، ومزّق معظمهم جوازات سفرهم هناك تحت سطوة الدعاية القوية للتنظيم. وقسم آخر ندم بعد شهور أو أيام من وصوله الى بلدات يحكمها التنظيم وقرروا الرجعة لكن جوازاتهم كانت مصادرة من قياداتهم .
الان ، هؤلاء الذين يريدون العودة بعد هزيمة التنظيم وانهيار خلافته واختفاء زعيمه ، وكأنهم كانوا في رحلة سياحية أو بعثة دراسية أو ارسالية عمل في مناجم بعيدة وانتهت .
جميع استخبارات الدول الاوروبية تعمل ليل نهار من أجل معالجة ملف العائدين . ودخل الرئيس الامريكي ترامب على الخط واعلن رفضه عودة الملتحقين بداعش الى أوروبا .
ثمة خطر جاد وجديد يزحف نحو أوروبا تمثله موجة العائدين الموعودة ، وقد تعمق المشهد بأخطار أوضح والعالم يرى نساء التنظيم الاوروبيات عائدات يحملن أطفالاً أنجبوهن من مقاتلين مجهولين أو معلومين قتلوا في المعارك .
هناك اوروبيون في التنظيم اصبحوا مقاتلين شرسين ، وان عقوبة السجن عشر سنوات التي تنتظر في بريطانيا مثلاً ، ربما لا تكفي في اعادة تأهليهم للمجتمع بعد اربع سنوات من وجودهم في معسكرات القتل وغسل الادمغة .
وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد قال امس في مقال نشرته “ذي صنداي تايمز“ تحت عنوان “إذا هربتم للانضمام إلى تنظيم داعش، سأستخدم كل سلطاتي لمنعكم من العودة“، أن على الحكومة سحب “الجنسية البريطانية من الأشخاص الذين يشكلون خطرا“.
وأكد أن بريطانيا قامت بذلك أكثر من مئة مرة حتى الآن.
وقال حاسماً ، “عند بحث الخطوات التي ينبغي القيام بها حاليا، عليّ التفكير بسلامة وأمن الأطفال الذين يعيشون في بلدنا“.
رئيس التحرير – الطبعة الدولية