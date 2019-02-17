أوروبا تحت رحمة العائدين

توقيع

فاتح عبد السلام

يوماً‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬تتجلى‭ ‬جوانب‭ ‬مرعبة‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬التحاق‭ ‬الاوروبيين‭ ‬بتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ورغبتهم‭ ‬الان‭ ‬بالعودة‭ ‬لبلدانهم‭. ‬الالاف‭ ‬ذهبوا‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬،‭ ‬ومزّق‭ ‬معظمهم‭ ‬جوازات‭ ‬سفرهم‭ ‬هناك‭ ‬تحت‭ ‬سطوة‭ ‬الدعاية‭ ‬القوية‭ ‬للتنظيم‭. ‬وقسم‭ ‬آخر‭ ‬ندم‭ ‬بعد‭ ‬شهور‭ ‬أو‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬بلدات‭ ‬يحكمها‭ ‬التنظيم‭ ‬وقرروا‭ ‬الرجعة‭ ‬لكن‭ ‬جوازاتهم‭ ‬كانت‭ ‬مصادرة‭ ‬من‭ ‬قياداتهم‭ .‬

الان‭ ‬،‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬يريدون‭ ‬العودة‭ ‬بعد‭ ‬هزيمة‭ ‬التنظيم‭ ‬وانهيار‭ ‬خلافته‭ ‬واختفاء‭ ‬زعيمه‭ ‬،‭ ‬وكأنهم‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬سياحية‭ ‬أو‭ ‬بعثة‭ ‬دراسية‭ ‬أو‭ ‬ارسالية‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬مناجم‭ ‬بعيدة‭ ‬وانتهت‭ .‬

جميع‭ ‬استخبارات‭ ‬الدول‭ ‬الاوروبية‭ ‬تعمل‭ ‬ليل‭ ‬نهار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬معالجة‭ ‬ملف‭ ‬العائدين‭ . ‬ودخل‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬واعلن‭ ‬رفضه‭ ‬عودة‭ ‬الملتحقين‭ ‬بداعش‭ ‬الى‭ ‬أوروبا‭ .‬

ثمة‭ ‬خطر‭ ‬جاد‭ ‬وجديد‭ ‬يزحف‭ ‬نحو‭ ‬أوروبا‭ ‬تمثله‭ ‬موجة‭ ‬العائدين‭ ‬الموعودة‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬تعمق‭ ‬المشهد‭ ‬بأخطار‭ ‬أوضح‭ ‬والعالم‭ ‬يرى‭ ‬نساء‭ ‬التنظيم‭ ‬الاوروبيات‭ ‬عائدات‭ ‬يحملن‭ ‬أطفالاً‭ ‬أنجبوهن‭ ‬من‭ ‬مقاتلين‭ ‬مجهولين‭ ‬أو‭ ‬معلومين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ .‬

هناك‭ ‬اوروبيون‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬اصبحوا‭ ‬مقاتلين‭ ‬شرسين‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬التي‭ ‬تنتظر‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬مثلاً‭ ‬،‭ ‬ربما‭ ‬لا‭ ‬تكفي‭ ‬في‭ ‬اعادة‭ ‬تأهليهم‭ ‬للمجتمع‭ ‬بعد‭ ‬اربع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬معسكرات‭ ‬القتل‭ ‬وغسل‭ ‬الادمغة‭ .‬

وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬البريطاني‭ ‬ساجد‭ ‬جاويد‭ ‬قال‭ ‬امس‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬نشرته‭ ‬“ذي‭ ‬صنداي‭ ‬تايمز“‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬“إذا‭ ‬هربتم‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬سأستخدم‭ ‬كل‭ ‬سلطاتي‭ ‬لمنعكم‭ ‬من‭ ‬العودة“،‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬سحب‭ ‬“الجنسية‭ ‬البريطانية‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يشكلون‭ ‬خطرا“‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬بريطانيا‭ ‬قامت‭ ‬بذلك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬مرة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وقال‭ ‬حاسماً‭ ‬،‭ ‬“عند‭ ‬بحث‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬حاليا،‭ ‬عليّ‭ ‬التفكير‭ ‬بسلامة‭ ‬وأمن‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬بلدنا“‭.‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية