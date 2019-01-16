أوروبا‭ ‬قلقة‭ ‬وأوساط‭ ‬المال‭ ‬البريطانية‭ ‬تعيش‭ ‬الغموض‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست

لندن – الزمان
اعتبر الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء أن رفض البرلمان البريطاني الاتفاق المبرم بين لندن وبروكسل حول بريكست يزيد من مخاطر خروج بريطانيا من التكتل بدون اتفاق.
وقال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود–يونكر: “أدعو بريطانيا الى توضيح نواياها في أسرع وقت ممكن. لم يعد هناك الكثير من الوقت”. وأضاف “اتفاق الخروج هو تسوية منصفة ويشكل أفضل اتفاق ممكن. يحد من الاثار المسيئة لبريكست على المواطنين والشركات في مجمل انحاء أوروبا”. انه يشكل الحل الوحيد لضمان خروج منسق لبريطانيا من الاتحاد الاوروبي”.
وتابع “مخاطر خروج بريطانيا بشكل غير منظم تزايدت مع التصويت. ورغم اننا لا نرغب بمثل هذا الاحتمال، إلا أن المفوضية الأوروبية ستواصل أعمالها بشكل طارىء للمساعدة في ضمان أن يكون الاتحاد الاوروبي مستعدا بشكل كامل” لذلك. –وقال رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك: “اذا كان من المتعذر التوصل الى اتفاق، ولا أحد يريد أن يكون هناك أي اتفاق، اذن من سيتحلى بالشجاعة لقول ما هو السبيل الوحيد الايجابي؟”. وقال كبير المفاوضين الاوروبيين حول بريكست ميشال بارنييه اعتبر الاربعاء أن مخاطر خروج بريطانيا بدون اتفاق “لم تكن أعلى مما هي عليه الان”.
فيما يسود هدوء غريب أسواق المال البريطانية الاربعاء اثر الرفض الواسع للنواب البريطانيين لاتفاق بريكست الذي يثير أعلى درجات القلق في عالم الشركات. وشهدت بورصة لندن تراجعا بنسبة 0,65 بالمئة نحو الساعة 09,40 ت غ بعد تردد في المبادلات الأولى. كما راوح الجنيه الاسترليني مكانه تقريبا الاربعاء أمام اليورو والدولار، وذلك بعد أن خسر أكثر من واحد بالمئة مساء الثلاثاء قبل أن يتعافى.
ولخص مارك كارني حاكم بنك أنكلترا خلال جلسة استماع صباح الاربعاء أمام لجنة المالية في البرلمان البريطاني، الوضع بقوله “السوق بحالة انتظار”.
وعلق على رد فعل الأسواق بقوله “يبدو أنه هناك بعض التخمينات بشأن تمديد مسار(بريكست) وتراجع في أفق غياب الاتفاق”.
وتعززت البورصة باسهم أكثر ارتباطا بالاقتصاد البريطاني التي ستخسر كثيرا في حال الخروج دون اتفاق من الاتحاد الاوروبي، على غرار بنك ار بي اس ومجموعة بي تي بي تايلور ويمبي وشركة الطيران ايزي جت.
وقال كونور كامبل المحلل المالي في لندن “يسود الآن الأسواق البريطانية هدوء غريب”.
وكان ذلك واقع الحال صباح الاربعاء خصوصا في قاعة اسواق الوسيط اي جي بقلب مدينة لندن المالية بعد تصويت معروفة نتائجه مسبقا، حيث حافظ المتعاملون على هدوئهم، بحسب مراسل فرانس برس.
وتم تعزيز الموظفين قليلا مساء الثلاثاء لكن عاد الوضع الى طبيعته الاربعاء. وتراجع التركيز على الجنيه الاسترليني، ليتركز الاهتمام على البورصات الاوروبية والثنائي اليورو والدولار.
ولم يسمع الا بعض المضاربين وبالكاد كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي لبريكست وهو يصرح “لم يكن خطر عدم التوصل لاتفاق أعلى مما عليه الآن”.
وكان المستثمرون يتوقعون الفشل الذي منيت به رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء الثلاثاء في البرلمان وهم يتفادون حتى الان اتخاذ قرارات في السوق بالنظر الى مناخ الشكوك السياسية الكبيرة ومذكرة حجب الثقة التي ستواجهها ماي مساء الاربعاء.
وقال المحلل المالي غاسبر لولر “بالنظر الى مستوى الشك بشأن السياسة البريطانية وبريكست، لا نتوقع أن يرتفع الجنيه الاسترليني”.
كتبت صحيفة “بيلد” انه “في بريطانيا، موطن الديموقراطية لقد انتهى الامر. من الواضح منذ مساء امس ان السياسيين البريطانيين سواء كانوا من الحكومة او المعارضة، ليسوا على مستوى القرار التاريخي الواجب اتخاذه”.
من جانبها تساءلت صحيفة “دي فيلت” متوجهة الى البريطانيين “ماذا تريدون؟ الى أين تريدون التوجه؟ ما هو البريكست هذا؟ بروكسل حذار، لقد اقتربت ساعتك! بما ان البريطانيين لا يعرفون كيف يساعدون أنفسهم، يجب أن يأتي منقذ آخر وهذا الطرف لا يمكن أن يكون غير الشريك على الطرف الآخر من الطاولة”.
– ايطاليا–
كتبت صحيفة “لاريبوبليكا”، “في هذه المرحلة من الضروري عرض خطة بديلة”. وقالت إن “الدول ال27 يمكن أن يمهلوا لندن ثلاثة الى تسعة أشهر للخروج من المأزق وتجنب الخروج بدون اتفاق ما قد يترك عواقب دراماتيكية على الطرفين”.
من جانبها كتبت صحيفة “ايل سولي 24 اوري” أن “بريطانيا تبحر في مياه مجهولة” مضيفة “حتى المراقبين السياسيين الاكثر خبرة يقرون بانه من المستحيل توقع ما سيحصل في الأيام المقبلة”.
– فرنسا –
تساءلت صحيفة “لوفيغارو”، “خطة بديلة، أي خطة بديلة؟” موضحة “كل هذا الامر قد يؤدي الى ارجاء حتمي لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في غضون 72 يوما فقط، بهدف استئناف المفاوضات”.
وكتبت صحيفة “لوباريزيان” أن “خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بات يشبه بشكل متزايد حل لغز”.
– اسبانيا–
رأت صحيفة “ايل باييس” انه “مع تبدد الارضية الصلبة لما كان يعتبر افضل اتفاق ممكن، نحن نغامر في مياه مضطربة نحو المجهول” مضيفة ان “هزيمة ماي الساحقة تفاقم أزمة بريكست”.
– الولايات المتحدة–
كتبت صحيفة “واشنطن بوست” ان “بريكست عطل النظام السياسي البريطاني” مضيفة “هذا يعني ان الخيار الاسوأ الممكن للبلاد وهو الخروج من الاتحاد الاوروبي بدون آليات لادارة ذلك، بات ممكنا في 29 آذار/مارس” والافضل الان سيكون تنظيم استفتاء آخر لكن هذه المرة “سيكون بامكان الناخبين الاختيار عملا بالشروط والكلفة المعروفة للاتفاق بدلا من وعود واهية” قدمت في العام 2016.
ويعكس حذر الأسواق نوعا من الخضوع ازاء الغموض الذي يلف بريكست واستحالة تفضيل هذا السيناريو او ذاك.
وعنونت صحيفة “سيتي ايه ام” الاقتصادية بالبنط العريض “الفوضى تعم” لتعكس بذلك شعور أوساط الأعمال.
وبدا التشوش على العديد من أصحاب الشركات الذين يخشون أكثر من أي وقت مضى احتمال حدوث بريكست دون اتفاق وانعكاسات ذلك الضارة على الاستثمار وسوق العمل.
وقال مايك حواص المدير العام لجمعية صانعي السيارات وبائعيها مساء الثلاثاء بعد تصويت البرلمان، “الشركات تحتاج يقينا ويتعين على القادة السياسيين بذل كل ما بوسعهم لمنع أضرار غير قابلة للاصلاح” في قطاع صناعة السيارات.
وحذر ستيفان جونيس المدير العام لجمعية البنوك وشركات التأمين (يو كي فايننس) من أن “الوقت يضغط لتفادي بريكست دون اتفاق يكون كارثيا على الاقتصاد البريطاني”.
ووعيا منه بمشاعر القلق الشديد، عمل وزير المالية البريطاني فيليب هاموند ليل الثلاثاء على طمأنة الشركات أثناء مؤتمر بالهاتف.وأكد الوزير، بحسب بلومبيرغ، أنه يمكن تفادي بريكست دون اتفاق من خلال توقع تأجيل موعد بريكست.
وقال رئيس مؤسسة سي بي اي جون الان في تصريح لهيئة الاذاعة البريطانية “كان مؤتمرا هاتفيا مشجعا” متحدثا عن “خطوة حقيقية الى الأمام، واعتراف بضرورة حدوث شيء وأن يحدث سريعا جدا جدا”.