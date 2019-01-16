أوروبا‭ ‬قلقة‭ ‬وأوساط‭ ‬المال‭ ‬البريطانية‭ ‬تعيش‭ ‬الغموض‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعتبر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬والدول‭ ‬الاعضاء‭ ‬أن‭ ‬رفض‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬لندن‭ ‬وبروكسل‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬التكتل‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬الاوروبية‭ ‬جان‭ ‬كلود–يونكر:‭ ‬“أدعو‭ ‬بريطانيا‭ ‬الى‭ ‬توضيح‭ ‬نواياها‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭. ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوقت”‭. ‬وأضاف‭ ‬“اتفاق‭ ‬الخروج‭ ‬هو‭ ‬تسوية‭ ‬منصفة‭ ‬ويشكل‭ ‬أفضل‭ ‬اتفاق‭ ‬ممكن‭. ‬يحد‭ ‬من‭ ‬الاثار‭ ‬المسيئة‭ ‬لبريكست‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬مجمل‭ ‬انحاء‭ ‬أوروبا”‭. ‬انه‭ ‬يشكل‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬لضمان‭ ‬خروج‭ ‬منسق‭ ‬لبريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي”‭.‬

وتابع‭ ‬“مخاطر‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬منظم‭ ‬تزايدت‭ ‬مع‭ ‬التصويت‭. ‬ورغم‭ ‬اننا‭ ‬لا‭ ‬نرغب‭ ‬بمثل‭ ‬هذا‭ ‬الاحتمال،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬ستواصل‭ ‬أعمالها‭ ‬بشكل‭ ‬طارىء‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬مستعدا‭ ‬بشكل‭ ‬كامل”‭ ‬لذلك‭. ‬–وقال‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاوروبي‭ ‬دونالد‭ ‬توسك:‭ ‬“اذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المتعذر‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق،‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬اتفاق،‭ ‬اذن‭ ‬من‭ ‬سيتحلى‭ ‬بالشجاعة‭ ‬لقول‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬الايجابي؟”‭. ‬وقال‭ ‬كبير‭ ‬المفاوضين‭ ‬الاوروبيين‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه‭ ‬اعتبر‭ ‬الاربعاء‭ ‬أن‭ ‬مخاطر‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭ ‬“لم‭ ‬تكن‭ ‬أعلى‭ ‬مما‭ ‬هي‭ ‬عليه‭ ‬الان”‭.‬

فيما‭ ‬يسود‭ ‬هدوء‭ ‬غريب‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬البريطانية‭ ‬الاربعاء‭ ‬اثر‭ ‬الرفض‭ ‬الواسع‭ ‬للنواب‭ ‬البريطانيين‭ ‬لاتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬الذي‭ ‬يثير‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬القلق‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الشركات‭. ‬وشهدت‭ ‬بورصة‭ ‬لندن‭ ‬تراجعا‭ ‬بنسبة‭ ‬0,65‭ ‬بالمئة‭ ‬نحو‭ ‬الساعة‭ ‬09,40‭ ‬ت‭ ‬غ‭ ‬بعد‭ ‬تردد‭ ‬في‭ ‬المبادلات‭ ‬الأولى‭. ‬كما‭ ‬راوح‭ ‬الجنيه‭ ‬الاسترليني‭ ‬مكانه‭ ‬تقريبا‭ ‬الاربعاء‭ ‬أمام‭ ‬اليورو‭ ‬والدولار،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خسر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬واحد‭ ‬بالمئة‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتعافى‭.‬

ولخص‭ ‬مارك‭ ‬كارني‭ ‬حاكم‭ ‬بنك‭ ‬أنكلترا‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬صباح‭ ‬الاربعاء‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني،‭ ‬الوضع‭ ‬بقوله‭ ‬“السوق‭ ‬بحالة‭ ‬انتظار”‭.‬

وعلق‭ ‬على‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬الأسواق‭ ‬بقوله‭ ‬“يبدو‭ ‬أنه‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬التخمينات‭ ‬بشأن‭ ‬تمديد‭ ‬مسار(بريكست)‭ ‬وتراجع‭ ‬في‭ ‬أفق‭ ‬غياب‭ ‬الاتفاق”‭.‬

وتعززت‭ ‬البورصة‭ ‬باسهم‭ ‬أكثر‭ ‬ارتباطا‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬البريطاني‭ ‬التي‭ ‬ستخسر‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الخروج‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬بنك‭ ‬ار‭ ‬بي‭ ‬اس‭ ‬ومجموعة‭ ‬بي‭ ‬تي‭ ‬بي‭ ‬تايلور‭ ‬ويمبي‭ ‬وشركة‭ ‬الطيران‭ ‬ايزي‭ ‬جت‭.‬

وقال‭ ‬كونور‭ ‬كامبل‭ ‬المحلل‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬“يسود‭ ‬الآن‭ ‬الأسواق‭ ‬البريطانية‭ ‬هدوء‭ ‬غريب”‭.‬

وكان‭ ‬ذلك‭ ‬واقع‭ ‬الحال‭ ‬صباح‭ ‬الاربعاء‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬اسواق‭ ‬الوسيط‭ ‬اي‭ ‬جي‭ ‬بقلب‭ ‬مدينة‭ ‬لندن‭ ‬المالية‭ ‬بعد‭ ‬تصويت‭ ‬معروفة‭ ‬نتائجه‭ ‬مسبقا،‭ ‬حيث‭ ‬حافظ‭ ‬المتعاملون‭ ‬على‭ ‬هدوئهم،‭ ‬بحسب‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وتم‭ ‬تعزيز‭ ‬الموظفين‭ ‬قليلا‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لكن‭ ‬عاد‭ ‬الوضع‭ ‬الى‭ ‬طبيعته‭ ‬الاربعاء‭. ‬وتراجع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الجنيه‭ ‬الاسترليني،‭ ‬ليتركز‭ ‬الاهتمام‭ ‬على‭ ‬البورصات‭ ‬الاوروبية‭ ‬والثنائي‭ ‬اليورو‭ ‬والدولار‭.‬

ولم‭ ‬يسمع‭ ‬الا‭ ‬بعض‭ ‬المضاربين‭ ‬وبالكاد‭ ‬كبير‭ ‬مفاوضي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬لبريكست‭ ‬وهو‭ ‬يصرح‭ ‬“لم‭ ‬يكن‭ ‬خطر‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬أعلى‭ ‬مما‭ ‬عليه‭ ‬الآن”‭.‬

وكان‭ ‬المستثمرون‭ ‬يتوقعون‭ ‬الفشل‭ ‬الذي‭ ‬منيت‭ ‬به‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬وهم‭ ‬يتفادون‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬بالنظر‭ ‬الى‭ ‬مناخ‭ ‬الشكوك‭ ‬السياسية‭ ‬الكبيرة‭ ‬ومذكرة‭ ‬حجب‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬ستواجهها‭ ‬ماي‭ ‬مساء‭ ‬الاربعاء‭.‬

وقال‭ ‬المحلل‭ ‬المالي‭ ‬غاسبر‭ ‬لولر‭ ‬“بالنظر‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬الشك‭ ‬بشأن‭ ‬السياسة‭ ‬البريطانية‭ ‬وبريكست،‭ ‬لا‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬الجنيه‭ ‬الاسترليني”‭.‬

كتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬“بيلد”‭ ‬انه‭ ‬“في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬موطن‭ ‬الديموقراطية‭ ‬لقد‭ ‬انتهى‭ ‬الامر‭. ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬منذ‭ ‬مساء‭ ‬امس‭ ‬ان‭ ‬السياسيين‭ ‬البريطانيين‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬او‭ ‬المعارضة،‭ ‬ليسوا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القرار‭ ‬التاريخي‭ ‬الواجب‭ ‬اتخاذه”‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬تساءلت‭ ‬صحيفة‭ ‬“دي‭ ‬فيلت”‭ ‬متوجهة‭ ‬الى‭ ‬البريطانيين‭ ‬“ماذا‭ ‬تريدون؟‭ ‬الى‭ ‬أين‭ ‬تريدون‭ ‬التوجه؟‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬البريكست‭ ‬هذا؟‭ ‬بروكسل‭ ‬حذار،‭ ‬لقد‭ ‬اقتربت‭ ‬ساعتك!‭ ‬بما‭ ‬ان‭ ‬البريطانيين‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬كيف‭ ‬يساعدون‭ ‬أنفسهم،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬منقذ‭ ‬آخر‭ ‬وهذا‭ ‬الطرف‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬غير‭ ‬الشريك‭ ‬على‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬الطاولة”‭.‬

–‭ ‬ايطاليا–

كتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬“لاريبوبليكا”،‭ ‬“في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬عرض‭ ‬خطة‭ ‬بديلة”‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬“الدول‭ ‬ال27‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يمهلوا‭ ‬لندن‭ ‬ثلاثة‭ ‬الى‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬المأزق‭ ‬وتجنب‭ ‬الخروج‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يترك‭ ‬عواقب‭ ‬دراماتيكية‭ ‬على‭ ‬الطرفين”‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬كتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬“ايل‭ ‬سولي‭ ‬24‭ ‬اوري”‭ ‬أن‭ ‬“بريطانيا‭ ‬تبحر‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬مجهولة”‭ ‬مضيفة‭ ‬“حتى‭ ‬المراقبين‭ ‬السياسيين‭ ‬الاكثر‭ ‬خبرة‭ ‬يقرون‭ ‬بانه‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬توقع‭ ‬ما‭ ‬سيحصل‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة”‭.‬

–‭ ‬فرنسا‭ ‬–

تساءلت‭ ‬صحيفة‭ ‬“لوفيغارو”،‭ ‬“خطة‭ ‬بديلة،‭ ‬أي‭ ‬خطة‭ ‬بديلة؟”‭ ‬موضحة‭ ‬“كل‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬ارجاء‭ ‬حتمي‭ ‬لموعد‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬72‭ ‬يوما‭ ‬فقط،‭ ‬بهدف‭ ‬استئناف‭ ‬المفاوضات”‭.‬

وكتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬“لوباريزيان”‭ ‬أن‭ ‬“خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬بات‭ ‬يشبه‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬حل‭ ‬لغز”‭.‬

–‭ ‬اسبانيا–

رأت‭ ‬صحيفة‭ ‬“ايل‭ ‬باييس”‭ ‬انه‭ ‬“مع‭ ‬تبدد‭ ‬الارضية‭ ‬الصلبة‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬يعتبر‭ ‬افضل‭ ‬اتفاق‭ ‬ممكن،‭ ‬نحن‭ ‬نغامر‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬مضطربة‭ ‬نحو‭ ‬المجهول”‭ ‬مضيفة‭ ‬ان‭ ‬“هزيمة‭ ‬ماي‭ ‬الساحقة‭ ‬تفاقم‭ ‬أزمة‭ ‬بريكست”‭.‬

–‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة–

كتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬“واشنطن‭ ‬بوست”‭ ‬ان‭ ‬“بريكست‭ ‬عطل‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬البريطاني”‭ ‬مضيفة‭ ‬“هذا‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬الخيار‭ ‬الاسوأ‭ ‬الممكن‭ ‬للبلاد‭ ‬وهو‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬بدون‭ ‬آليات‭ ‬لادارة‭ ‬ذلك،‭ ‬بات‭ ‬ممكنا‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس”‭ ‬والافضل‭ ‬الان‭ ‬سيكون‭ ‬تنظيم‭ ‬استفتاء‭ ‬آخر‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬“سيكون‭ ‬بامكان‭ ‬الناخبين‭ ‬الاختيار‭ ‬عملا‭ ‬بالشروط‭ ‬والكلفة‭ ‬المعروفة‭ ‬للاتفاق‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬وعود‭ ‬واهية”‭ ‬قدمت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2016‭.‬

ويعكس‭ ‬حذر‭ ‬الأسواق‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬الخضوع‭ ‬ازاء‭ ‬الغموض‭ ‬الذي‭ ‬يلف‭ ‬بريكست‭ ‬واستحالة‭ ‬تفضيل‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو‭ ‬او‭ ‬ذاك‭.‬

وعنونت‭ ‬صحيفة‭ ‬“سيتي‭ ‬ايه‭ ‬ام”‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بالبنط‭ ‬العريض‭ ‬“الفوضى‭ ‬تعم”‭ ‬لتعكس‭ ‬بذلك‭ ‬شعور‭ ‬أوساط‭ ‬الأعمال‭.‬

وبدا‭ ‬التشوش‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الشركات‭ ‬الذين‭ ‬يخشون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬بريكست‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭ ‬وانعكاسات‭ ‬ذلك‭ ‬الضارة‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬وسوق‭ ‬العمل‭.‬

وقال‭ ‬مايك‭ ‬حواص‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لجمعية‭ ‬صانعي‭ ‬السيارات‭ ‬وبائعيها‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعد‭ ‬تصويت‭ ‬البرلمان،‭ ‬“الشركات‭ ‬تحتاج‭ ‬يقينا‭ ‬ويتعين‭ ‬على‭ ‬القادة‭ ‬السياسيين‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بوسعهم‭ ‬لمنع‭ ‬أضرار‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للاصلاح”‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات‭.‬

وحذر‭ ‬ستيفان‭ ‬جونيس‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لجمعية‭ ‬البنوك‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين‭ ‬(يو‭ ‬كي‭ ‬فايننس)‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬“الوقت‭ ‬يضغط‭ ‬لتفادي‭ ‬بريكست‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭ ‬يكون‭ ‬كارثيا‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البريطاني”‭.‬

ووعيا‭ ‬منه‭ ‬بمشاعر‭ ‬القلق‭ ‬الشديد،‭ ‬عمل‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬البريطاني‭ ‬فيليب‭ ‬هاموند‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬طمأنة‭ ‬الشركات‭ ‬أثناء‭ ‬مؤتمر‭ ‬بالهاتف‭.‬وأكد‭ ‬الوزير،‭ ‬بحسب‭ ‬بلومبيرغ،‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬تفادي‭ ‬بريكست‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توقع‭ ‬تأجيل‭ ‬موعد‭ ‬بريكست‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مؤسسة‭ ‬سي‭ ‬بي‭ ‬اي‭ ‬جون‭ ‬الان‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لهيئة‭ ‬الاذاعة‭ ‬البريطانية‭ ‬“كان‭ ‬مؤتمرا‭ ‬هاتفيا‭ ‬مشجعا”‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬“خطوة‭ ‬حقيقية‭ ‬الى‭ ‬الأمام،‭ ‬واعتراف‭ ‬بضرورة‭ ‬حدوث‭ ‬شيء‭ ‬وأن‭ ‬يحدث‭ ‬سريعا‭ ‬جدا‭ ‬جدا”‭.‬