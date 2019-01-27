أوروبا‭ ‬تودع‭ ‬الورقة‭ ‬النقدية‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬500‭ ‬يورو

المجرمون‭ ‬وأصحاب‭ ‬الصفقات‭ ‬المشبوهة‭ ‬في‭ ‬صدمة‭ ‬وحزن‭ ‬

فرانكفورت‭ ‬–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬باستثناء‭ ‬المجرمين،‭ ‬لن‭ ‬يشعر‭ ‬سوى‭ ‬قلة‭ ‬من‭ ‬الأوروبيين‭ ‬بالأسف‭ ‬لغياب‭ ‬ورقة‭ ‬ال500‭ ‬يورو‭ ‬النقدية‭ ‬التي‭ ‬ستبدأ‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الأحد‭ ‬بالزوال‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬الحريصة‭ ‬على‭ ‬السيولة‭ ‬المالية،‭ ‬يبدو‭ ‬وداع‭ ‬هذه‭ ‬الورقة‭ ‬النقدية‭ ‬أكثر‭ ‬إيلاما‭.‬

وقال‭ ‬رولف‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي‭ ‬(61‭ ‬عاما)‭ ‬من‭ ‬فرانكفورت‭ ‬„أفضل‭ ‬الفئات‭ ‬النقدية‭ ‬الكبرى‭. ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أني‭ ‬أقوم‭ ‬بصفقات‭ ‬مشبوهة“،‭ ‬علما‭ ‬بانه‭ ‬اشترى‭ ‬سيارة‭ ‬مستعملا‭ ‬أوراقا‭ ‬نقدية‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬ال500‭ ‬يورو‭.‬ويرى‭ ‬انه‭ ‬„من‭ ‬الصعب‭ ‬قبول“‭ ‬قرار‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي‭ ‬بان‭ ‬توقف‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬الوطنية‭ ‬ال19‭ ‬اصدار‭ ‬أوراق‭ ‬نقدية‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬ال500‭ ‬يورو‭. ‬ووحده‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬والنمسا‭ ‬سيستمر‭ ‬في‭ ‬أصدارها‭ ‬حتى‭ ‬26‭ ‬نيسان/أبريل‭ ‬„لضمان‭ ‬عملية‭ ‬إنتقالية‭ ‬أفضل“‭.‬

وإذا‭ ‬بقيت‭ ‬أوراق‭ ‬نقدية‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬في‭ ‬التداول‭ ‬فلا‭ ‬داعي‭ ‬للهلع‭ ‬لأنه‭ ‬يمكن‭ ‬إعادتها‭ ‬للبنوك‭ ‬المركزية‭ ‬واستبدالها‭ ‬بفئات‭ ‬أصغر‭ ‬وتلك‭ ‬الباقية‭ ‬لن‭ ‬تفقد‭ ‬قيمتها‭. ‬وقالت‭ ‬إيفا‭ ‬تايلور‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬„يمكنكم‭ ‬دائما‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬أو‭ ‬الإدخار“‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬كمية‭ ‬هذه‭ ‬الأوراق‭ ‬النقدية‭ ‬محدودة‭ ‬وتمثل‭ ‬حاليا‭ ‬2,3%‭ ‬يتم‭ ‬تداولها‭.‬

وكان‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي‭ ‬قرر‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬وقف‭ ‬إصدار‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬النقدية‭ ‬خشية‭ ‬أن‭ ‬„تسهل‭ ‬الأنشطة‭ ‬غير‭ ‬المشروعة“‭. ‬وأطلق‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأوراق‭ ‬إسم‭ ‬„بن‭ ‬لادن“‭ ‬لأنها‭ ‬تسمح‭ ‬بنقل‭ ‬كميات‭ ‬ضخمة‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬سري‭ ‬وتسهيل‭ ‬تداول‭ ‬الأموال‭ ‬القذرة‭ ‬والفساد‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬أو‭ ‬أنشطة‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭.‬

وعليه،‭ ‬فان‭ ‬مبلغ‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬سوى‭ ‬2,2‭ ‬كلغ‭ ‬من‭ ‬الورق‭ ‬ويمكن‭ ‬إخفاؤه‭ ‬في‭ ‬حقيبة‭ ‬يد‭ ‬لحمل‭ ‬كمبيوتر‭. ‬والمبلغ‭ ‬نفسه‭ ‬بالدولار‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬100‭ ‬يزن‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬أكثر‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬نقله‭ ‬بهذه‭ ‬السهولة‭.‬

ولم‭ ‬تعتبر‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬قرار‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي‭ ‬صائبا،‭ ‬منها‭ ‬ألمانيا‭ ‬التي‭ ‬تخشى‭ ‬أن‭ ‬يساهم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬اختفاء‭ ‬الأوراق‭ ‬النقدية‭ ‬وفي‭ ‬مراقبة‭ ‬معممة‭ ‬للتعاملات‭ ‬المالية‭.‬

وكان‭ ‬حاكم‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الألماني‭ ‬ينس‭ ‬فيدمان‭ ‬إعتبر‭ ‬أن‭ ‬اختفاء‭ ‬ورقة‭ ‬ال500‭ ‬يورو‭ ‬النقدية‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يساهم‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬تراجع‭ ‬الأنشطة‭ ‬الإجرامية‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬„زعزعة‭ ‬الثقة“‭ ‬في‭ ‬العملة‭ ‬الواحدة‭.‬

وقال‭ ‬معارضون‭ ‬إنه‭ ‬بدون‭ ‬هذه‭ ‬الأوراق‭ ‬النقدية‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬المعقد‭ ‬على‭ ‬المصارف‭ ‬التجارية‭ ‬إيداع‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬كبرى‭ ‬للالتفاف‭ ‬على‭ ‬ودائع‭ ‬مكلفة‭ ‬لدى‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي‭ ‬الذي‭ ‬يطلب‭ ‬حاليا‭ ‬معدل‭ ‬فائدة‭ ‬سلبي‭ ‬ب0,4%‭.‬

–‭ ‬ورقة‭ ‬نقدية‭ ‬كبيرة؟‭ ‬–

حين‭ ‬ابصر‭ ‬اليورو‭ ‬النور،‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬ورقة‭ ‬ال500‭ ‬النقدية‭ ‬بضغط‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬لتوازي‭ ‬قيمة‭ ‬ورقة‭ ‬الألف‭ ‬مارك‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬حيث‭ ‬تسديد‭ ‬فاتورة‭ ‬ببطاقة‭ ‬إئتمان‭ ‬مستحيل،‭ ‬لا‭ ‬تستخدم‭ ‬الأوراق‭ ‬النقدية‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬500‭ ‬يورو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬ويرى‭ ‬زبائن‭ ‬كثر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الورقة‭ ‬النقدية‭ ‬تطرح‭ ‬حتى‭ ‬مشكلة‭.‬

وقالت‭ ‬سوزان‭ ‬سبينر‭ ‬(50‭ ‬عاما)‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬مساعدة‭ ‬في‭ ‬حضانة‭ ‬„لم‭ ‬يكن‭ ‬أي‭ ‬متجر‭ ‬من‭ ‬المتاجر‭ ‬يقبل‭ ‬بهذه‭ ‬الورقة‭ ‬النقدية“‭.‬

وبحسب‭ ‬دراسة‭ ‬للبنك‭ ‬المركزي‭ ‬الألماني‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬كان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60%‭ ‬من‭ ‬الألمان‭ ‬يحملون‭ ‬ولو‭ ‬مرة‭ ‬ورقة‭ ‬نقدية‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬يورو‭ ‬حصلوا‭ ‬عليها‭ ‬كهدية‭ ‬أو‭ ‬وسيلة‭ ‬للإدخار‭ ‬أو‭ ‬لدفع‭ ‬ثمن‭ ‬مشتريات‭ ‬كبيرة‭.‬

وفي‭ ‬منطقة‭ ‬اليورو‭ ‬وحدهم‭ ‬20%‭ ‬من‭ ‬المستجوبين‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬و2016‭ ‬استخدموا‭ ‬ورقة‭ ‬نقدية‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬200‭ ‬أو‭ ‬500‭ ‬يورو‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وفي‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬كمتجر‭ ‬لوسيا‭ ‬باسينغ‭ ‬للأثاث‭ ‬الفخم‭ ‬في‭ ‬فرانكفورت‭ ‬بات‭ ‬إستخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬الإئتمان‭ ‬كوسيلة‭ ‬للدفع‭ ‬امرا‭ ‬شائعا،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬زبائن‭ ‬يسددون‭ ‬فواتير‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬يورو‭ ‬بأوراق‭ ‬نقدية‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬ال500‭.‬

وتقول‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬المتجر‭ ‬„لن‭ ‬أفتقد‭ ‬لهذه‭ ‬الأوراق‭ ‬النقدية‭ ‬لانني‭ ‬لا‭ ‬أحب‭ ‬حملها‭. ‬لكنني‭ ‬أكون‭ ‬دائما‭ ‬مسرورة‭ ‬عندما‭ ‬يسدد‭ ‬بها‭ ‬الزبائن‭ ‬فواتيرهم“‭.‬