أوركسترا موصلية تسعى للعالمية من بوابة إحياء عروض خارج المحافظة

الموصل – سامر الياس سعيد

قال الاب دريد بربر مدير ومايسترو اوركسترا كنارة ان (الحفلات التي شاركت فيها الاوركسترا مؤخرا لقيت اصداء واسعة برغم الظروف التي مرت بها لاسيما ان عدد عازفيها نحو 45 عازفا لكن شارك بتلك الحفلات التي اقيمت نحو 35 عازف بسبب بعض ظروف العازفين في الحفلات التي اقيمت ببغديدا والقوش وعنكاوا وكنا نتامل اقامة حفلة اخرى في ناحية برطلة لكن بسبب التزامات بعض العازفين سواء الوظيفية او المدرسية الى جانب اصابة بعضهم بمرض الانفلونزا فقد اقتصرت كنارة على تقديم حفلتين وهنالك حفلات مرتقبة لم يحدد مكانها)، وتابع الاب بربر في حديثه لـ(الزمان ) ان (الجمهور لمس تطور في الاوركسترا وهذا ما حفزنا على تقديم الاكثر وتم تاجيل حفلتي مسرح جامعة الموصل والمسرح الوطني ببغداد ولم نتمكن من تقديم عرض في معرض اربيل للكتاب بسبب التزامنا في غير اماكن ولمسنا تطور في عازفي الأوركسترا).

وبشان الحفلات التي اقامتها الاوركسترا في العاصمة بغداد فقد لفت مدير الاوركسترا الى ان (الاوركسترا شاركت في بغداد بمسابقة مؤسسة عيون حيث كانت مشاركتنا بفرقتين في جامعة التراث وكانت نتائجنا في المجموعات متميزة وتفوق عازفي فرقتينا الى جانب مشاركات كانت من بغداد والبصرة وبالنسبة لقرقوش فمثلما ذكرت شاركنا بفرقتين وهنالك عازفين من كل انجاء العراق اضافة لقدوم عازفين عراقيين مرموقين كنصير شمة الى جانب شخصيات مهمة تفاعلت مع فرقنا كما توفرت لنا الفرصة بمشاركتنا في مهرجان المسرح العراقي حيث حققنا المركز الاول في الموسيقى الخاصة بمسرحية طقوس الحطب من اخراج الدكتور نشات مبارك).

مشاركات كثيرة

مضيفا (وفي المستقبل لدينا مشاركات اكثر ومهرجانات اوسع وحاليا تردنا دعوات من محافظة نينوى او من العاصمة بغداد للمشاركة ولااعرف الى اي مدى ستكون مشاركتنا كعازفين او اوركسترا كما سنحت لنا فرصة اللقاء بمجموعة من الفنانين من ضمنهم العازف المعروف نصير شمة وطلبنا منهم زيارتنا في مناطقنا للتعرف على فناني مناطقنا من الموسيقيين والشباب الذين يطورون انفسهم الى جانب فنانينا الكبار والايام القادمة ستشهد زيارات من جانبهم حيث سيوفون بوعودهم ومنهم المايسترو علي خصاف مايستروالفرقة السيمفونية العراقية للتعرف على الاوركسترا وفناني مناطقنا وطلب منا مشاركتهم بمجموعة من العازفين للتعرف على امكانياتنا اما عن مشاركاتنا في الايام القادمة ونتامل ان تكون مشاركات في كل مناطقنا ودعوات من خارج العراق ونتامل خيرا والامر مرهون بوقتنا وامكانيات الدعم الموجه لنا للعمل اكثر واكثر ونحن بصدد تطوير الاركسترا من خلال اضافة الات جديدة وايضا عازفين جدد لتوسيع الاوركسترا على الصعيد الالاتي والغنائي ونحاول قدر الامكان تحصيل اماكن معينة بسبب ضيق المكان الذي نتدرب فيه حاليا لتوسيع الاماكن وتوسيع الاوركسترا من اجل انطلاقنا الى اماكن كاوربا من اجل توفر فرصة للعزف في مسارحه).

على صعيد اخر يقيم الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق / مكتب الثقافة السريانية واتحاد الأدباء والكتاب السريان مهرجان اكيتو الثقافي السابع ( رأس السنة البابلية الاشورية) اليوم الأربعاء وغدا الخميس في مدينتي زاخو والعمادية بمحافظة دهوك ويكون حفل الافتتاح اليوم في الساعة الحادية عشر صباحاً في قاعة بيدارو في زاخو .

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