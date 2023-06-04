أوركسترا الأرموي تطلق أولى فعالياتها

بغداد – الزمان

إنطلقت اولى فعاليات اوركسترا الأرموي بقيادة المايسترو علي حسن، الجمعة الماضية على مسرح السندباد لاند ببغداد بحضور وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار عماد جاسم،حيث اعلن الفنان محمود ابو العباس، عن البدء بفعاليات اوركسترا الارموي، والتي تضم نخبة من عازفين ومطربين شباب، بقيادة الفنان علي حسن، الذي تحدث عن فكرة تأسيس الفرقة، مشيرا الى اجتماعات مسبقة باشراف وحضور وكيل الوزارة عماد جاسم، مدير عام دائرة الفنون الموسيقية وكالة، كما تحدث عن التمارين الأولى في معهد الدراسات الموسيقية. فيما تنوع الاحتفال بعزف منفرد وجماعي، بالاضافة الى اغنيات من التراث العراقي وموشحات جملت فقرات الحفل المتميز بالتوافق في الاداء. من جانبه، أشار جاسم ان (الارموي اضافة نوعية مهمة في عالم الموسيقى في العراق، كونها مكسبا يضاف الى مكاسب تأسيس اوركسترا السلام للعود العراقي، للفنان مصطفى زاير وفرقة صنجات ومجموعة كرم ثامر التي اخذت تؤسس الى فعل تنويري يحسب لمبدعين متفوقين بمحبتهم لفنهم ولتواضعهم واخلاقهم بتعاملهم من الشباب الذين اكتشفوهم وانطلقوا بهم معارضين ذلك النمط الذاتوي والاستعلاء الاحتكاري، مما جعل هذه الفرق الشبابية الجديدة ومؤسسيها محل احترام وتقدير من الأوساط الثقافية التي صفقت كثيرا في الامسية التي شهدت ولادة مباركة في موقع سياحي مهم متمثلا بالسندباد لاند، الذي يجتهد القائمون عليه ان يرفدوا ساحات الابداع بهذا السحر الجمالي باحتضان فعاليات موسيقية لها تأثيرها المجتمعي في تنمية الذوق العام).