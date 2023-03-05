أوجاع محمد شكري جميل تزول بعرض المسرّات

بغداد – ياسين ياس

بعد انتظار لمدة عشرسنوات شهدت صالة سينما المسرح الوطني مساء امس الأول السبت العرض الاول الفيلم الروائي الطويل للمخرج الرائد محمد شكري جميل (الاوجاع والمسرات ) عن رواية بالاسم نفسه للروائي الراحل فؤاد التكرلي وبحضور رسمي وفني وصحفي وجمهور غفير من المتذوقين للعروض السينمائية، وقد بدأ الحفل بكلمة ترحيبية من قبل مدير عام دائرة السينما والمسرح احمد حسن موسى لفريق العمل الذي اعتلى خشبة المسرح للترحيب بهم، ثم القى الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة والسياحة والاثار نوفل ابو رغيف كلمة ثمن فيها جميع الجهود التي سعت من اجل عرض هذا الفيلم الذي طال انتظاره واضاف(نكرم امير هذا المساء معلمنا الكبير محمد شكري جميل ،ناقدا ،ومفكرا، ومخرجا،منذ سنوات يقاتل للوصول الى هذه اللحظة،واليوم المخرج وفريق العمل،انتهت اوجاعه وبدات المسرات،اليوم نحتفي بالكبير فواد التكرلي ونظيره محمد شكري جميل في هذا المنجز العراقي والعربي،تحية لنجوم هذا العمل السينمائي الكبير،واعضاء الفيلم الراحلين ) واضاف(هذا الفيلم عانى الكثير منذ عام 2013. تحملها العاملون واخيرا خرج الى النور) .

ومن ثم تم تكريم فريق العمل بدرع الابداع وقد استلمه المخرج محمد شكري الذي قال انه (سعيد جدا ان اعطاه الله الصبر لمشاهدة فيلمه في عرضه الأول).شاكرا (كل من سعى وساهم ليرى هذا الفيلم النور).

وعن الفيلم تحدث لـ(الزمان) الناقد السينمائي مهدي عباس قائلا(الفيلم يرى النور بعد عشر سنوات من المشاكل والمعاناة بدأت بسرقة الكاميرا وانتهت بتدخلات لمنع عرض الفيلم) واضاف(الفيلم دراما سياسية يتناول الاوضاع في العراق من خلال ثلاثة عقود مرت من تاريخ عائلة عراقية عانت الكثير، وهو من انتاج وزارة الثقافة ، ضمن مشروع بغداد عاصمة الثقافة العراقية، وقد ترجم الى اللغة الانكليزية لعرضه خارج العراق).

وقال الناقد والاكاديمي علي حمدان (مايسجل على هذا الفيلم بروز بعض الممثلين في مشاهد معينة،كان يفضل ان تكون المشاهد والشخصيات بصورة افضل،هناك اخطاء في المكياج في الكبر والعمر بحيث بقى احد الممثلين في كل مشاهده بعمر واحد،مع بطىء شديد في اللقطات وتنويع المشهد يلخص بلقطة واحدة)وأضاف (كنا نمني النفس بعد ان صرفت مبالغ كبيرة في مثل هذا العمل،ان نرى فيلما يليق بتاريخ السينما العراقية ويشكل جزء من تاريخها بعد هذا الانتظار الطويل) مؤكدا ( ظهرت في الفيلم مواهب شابة،فضيلة،ممثلة ادت دورها بشكل مبهر وجريء وصادق، الرحمة والغفران للراحلين من كادر الفيلم)..

وبدوره بارك نقيب الفنانين جبار جودي لصناع العمل وجهود القائمين ومنظمي العرض وتقدم ببالغ الشكر والامتنان إلى الجماهير التي تدعم وتساند الأحداث الفنية الثقافية دوماً.

والفيلم من تمثيل الفنانين :الراحل عبد الجبار الشرقاوي ومحمد البصري و زهرة بدن وطارق شاكر وخليل عبدالقادر وفاطمة الربيعي و الراحل كامل إبراهيم واخرين.سيناريو ثامر مهدي، ومدة عرض الفيلم 120 دقيقة.ويتناول العمل قصة توفيق، وهو شاب يشهد العديد من التغيرات الاجتماعية والسياسية التي تُكشف الفساد اللانهائي المنتشر في بلده العراق.