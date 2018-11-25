كردستان تحقق قفزة بأنتاج الغاز الطبيعي وخبير لـ (الزمان) :

أوبك تعمل على تقليل التفاوت بمواقف الأعضاء لإحباط محاولات تفكيكها

بغداد – صباح الخالدي

كشف الخبير النفطي بيوار خنس عن وجود محاولات لتفكيك منظمة الدول المنتجة للنفط اوبك لما تمتلكه من مكانة في تحقيق الاستقرار والسيطرة على السوق النفطي تتمثل بمساحة الانتاج البالغة 39 بالمئة من احتياجات العالم.

وقال خنس لـ (الزمان) امس ان (لاوبك دور مهم في تحديد اسعار النفط والسيطرة على السوق العالمي تتمثل بمساحة الانتاج والتي تبلغ 39 بالمئة من الاحتياج العالمي لكن في الوقت التي تفرض الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها العقوبات على ايران نلاحظ تراجع اسعار النفط).

واضاف ان (هذا التراجع اثار القلق والمخاوف لدى الدول المصدرة للنفط واكدت ان المنظمة ستعمل على تخفيض سقف الانتاج والتركيز على الدول المنضوية دخلها بعدم التفاوت بالواقف لان هناك محاولات نحو الغاء المنظمة ما يعد هذا الامر في غاية الخطورة ولا يخدم الدول المنتجة في حوض الخليج).واوضح خنس ان (التفاوت في اسعار النفط يعود الى رفع بعض الدول لسقف الانتاج فضلا تخوف بعض الدول الصناعية من توقعات اسعار النفط والذين توجهوا بصورة مباشرة الى استخدام الغاز الطبيعي ما ادى الى ارتفاع الاسعار من دولارين ونصف الدولار الى اربع دولارت للمتر المكعب الواحد وهذا ما ثر بشكل مباشر على الاسعار وعدم استقرار السوق)،مناشدا الدول المصدرة في حوض الخليج بـ (الحفاظ على اسعار النفط بما لايقل عن 70 دولار للبرميل الواحد). بدوره ،توقع وكيل وزارة النفط فياض نعمة عمل أوبك على تحقيق الاستقرار في أسواق النفط وأسعار الخام وإمداداته خلال الاجتماع المقبل . واكد نعمة في تصريح امس ان (أعضاء أوبك والمنتجين خارجها سيعملون معا على إعادة التوازن إلى أسعار النفط وإمداداته لضمان بقاء الأسعار مستقرة).

رفع مستوى

الى ذلك أعلنت شركتا دانة غاز ونفط الهلال الخليجيتان عن رفع مستوى إنتاج الغاز في حقل كورمور بإقليم كردستان الى 30 بالمئة . وقال بيان مشترك للشركتين أن (حقل كورمور ينتج يوميا 400 مليون قدم مكعب من الغاز و15 الف برميل من المكثفات)،مبينا ان (مجموعة بيرل بتروليوم تخطط لتوسيع المشروع بعد تقويم إنتاج عشر سنوات في كردستان).وتابع ان (هذه الزيادة أسفرت عن توفير المزيد من الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في الإقليم).واشار الى انه (بموجب اتفاقية لبيع الغاز تم التوقيع عليها في كانون الثاني 2018 مع وزارة الموارد الطبيعية ستقوم بيرل بتروليوم ببيع المزيد من الغاز لغرض توفير الوقود لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بكلفة أقل ما سيحسن وضع قطاع الكهرباء).

ادارة شركة

من جانبه ،قال المدير التنفيذي لشركة نفط الهلال ورئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز مجيد جعفر ان (هذه الزيادة في الإنتاج تعد إنعطافة هامة خاصة وأننا نحتفل بإنتاج الغاز لعشر سنوات متواصلة وهي بداية مرحلة جديدة لتوسيع المشروع من ناحيتي العمل والإنتاج وسيستثمر خلال السنوات القادمة أكثر من 600 مليون دولار آخر وسيرفع الإنتاج إلى أكثر من الضعف).

مبينا ان ( الغاز الذي قمنا بإنتاجه أدى إلى ادخار جزء كبير من الموازنة المخصصة لتوفير الوقود وإلى رفع المستويين الاقتصادي والاجتماعي،ونأمل أن نتمكن من مواصلة هذا التقدم في السنوات القادمة في هذه الحقول التي قل نظيرها في العالم وذلك خدمة لمصالح كردستان والعراق).

من جهته،أعلن المدير التنفيذي لشركة دانة غاز باتريك ألمان انه (برغم المعوقات والعقبات الكثيرة خلال الأعوام العشرة السابقة ،من دواعي الاعتزاز أننا استطعنا الحفاظ على مستويات الإنتاج والتشغيل على حالها،وبعد أن استوفينا كل استحقاقاتنا المالية في الصيف المنصرم،نتطلع إلى توسيع مستوى الإنتاج بنسبة ملحوظة لتوفير الغاز اللازم لإنتاج الطاقة الكهربائية لكردستان.