أوبك تحذر وكالة الطاقة الدولية من تقويض استثمارات النفط

دبي / الزمان: حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الخميس، وكالة الطاقة الدولية من تقويض استثمارات النفط.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، في حديث رداً على التعليقات الأخيرة الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية التي تنتقد مجدداً أوبك وأوبك+، إن “أوبك وأوبك + لا تستهدفان أسعار النفط، بل تركزان فقط على أساسيات السوق وتمكين الاستثمارات الحيوية في صناعة النفط التي يحتاجها العالم بشدة”.

وأضاف الغيص، أن “وكالة الطاقة الدولية تعلم جيداً أن هناك مجموعة متضاربة من العوامل التي تؤثر على الأسواق مثل التأثيرات غير المباشرة لكوفيد -19 والسياسات النقدية وحركات الأسهم وتداول الخوارزميات ومستشاري تداول السلع وإصدارات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي (المنسقة أو غير المنسقة)، والجغرافيا السياسية، على سبيل المثال لا الحصر”.

وأكد أن “توجيه أصابع الاتهام وتحريف إجراءات أوبك وأوبك + سيأتي بنتائج عكسية”، مشدداً على أن “إلقاء اللوم على النفط في التضخم كان خاطئاً وغير صحيح تقنياً لأن هنالك العديد من العوامل الأخرى التي تسبب التضخم”.

ولفت إلى أن “أسواق الطاقة الأخرى كانت أكثر تقلباً بكثير، مع تراجع أسواق النفط، ويرجع ذلك أساساً إلى دور أوبك ومجموعة أوبك + في تحقيق ذلك الاستقرار”.

وتابع: “إذا كان هنالك أي شيء سيؤدي إلى تقلبات مستقبلية فهو الدعوات المتكررة من وكالة الطاقة الدولية لوقف الاستثمار في النفط، مع العلم أن جميع التوقعات المستندة إلى البيانات تتصور الحاجة إلى المزيد من هذه السلعة الثمينة لدعم النمو الاقتصادي العالمي والازدهار في العقود القادمة، وخاصة في العالم النامي.”