البارزاني يشاطر الحكيم الأحزان بوفاة حسن الصدر

أوا الثالث يلبّي دعوة ساكو إلى تناول الغداء

اربيل- فريد حسن

دعا البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو ظهر الخميس البطريرك مار اوا الثالث، بطريرك كنيسة المشرق الاشورية الى تناول الغذاء مع الاساقفة والكهنة الكلدان المشاركين في الرياضة الروحية في المجمع البطريركي في عينكاوا في اربيل. فلبى الدعوة بمرافقة المطران ابرس يوخنا والابوين ايشا داود ومارتن نبيل. ورحب ساكو بأوا الثالث والوفد المرافق له وتمنى ان تتعاون الكنيستان الكلدانية والآشورية لخير البلد والمسيحيين.

تيار الحكمة

على صعيد آخر قدم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، تعازيه لرئيس تيار الحكمة عمار الحكيم بوفاة خاله السيد حسن الصدر، الذي وافته المنية الأربعاء في السويد. واعرب البارزاني في بيان تلقته (الزمان) امس عن (تعاطفه ومشاركته الأحزان للحكيم وعائلة الصدر، وان يتغمد الراحل بعطفه ورحمته ويلهم الجميع الصبر والسلوان). من جانبه ،قدم الحكيم (شكره وامتنانه ،هو وعائلة الصدر لاتصال الرئيس البارزاني ومواساته لهم في مصابهم).وكان رئيس الجهورية برهم صالح ،قد عزى السيد العلامة حسين الصدر بوفاة شقيقه. وقال بيان ان (الصدر تلقى اتصالا هاتفيا من صالح ،موساة له برحيل شقيقه)، وابدى السيد الصدر)شكره لصالح على مواساته الصادقة ومبادرته الكريمة).