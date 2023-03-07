خبير لـ (الزمان): منح الحقوق التقاعدية للعسكريين المنقولين بأمر إلى الفدائيين

أوامر قضائية تلاحق متّهمين في إختلاس صندوق تقاعد المحامين

بغداد – الزمان

كشف الخبير القانوني عبد الخالق الشاهر ،عن تأكيد رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري ،تنفيذ توصية المحكمة الاتحادية العليا بشأن منح العسكريين والموظفين المنقولين الى جهاز فدائيو صدام ،الحقوق التقاعدية. وقال الشاهر في رسالة وجهها للمشمولين ،تلقتها (الزمان) امس ان (البدري اكد اعمام التوصية الملزمة للمحكمة العليا بشأن منح العسكرين والموظفين المنقولين بأمر الى جهاز فدائيو صدام المنحل ،الحقوق التقاعدية)، وذكر الشهار(بأيقاف النشاطات والأستفسارات من مؤسسات الدولة ،لأن الامر سيأخذ اجرائه الروتيني ،وهناك من يتابع الامر بمعرفة ودقة). في غضون ذلك ، اكدت هدى سجاد ،عودتها لمنصب رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل بقرار قضائي.وقالت في بيان مقتضب تابعته (الزمان) امس ان (المحكمة الاتحادية قررت إلغاء الامر الديواني المرقم 469 الصادر من الحكومة السابقة الذي أعفانا من تكليفنا برئاسة الهيئة بدون أسباب). الى ذلك ، افادت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، بصدور أوامر قبض بحق بعض المتهمين في اختلاس أموال صندوق تقاعد المحامين.وقالت اللامي في بيان تلقته (الزمان) امس (كنت قد وعدت في وقتٍ سابق بأننا سنحقق في ما يُنسب من إتهامات لبعض موظفي صندوق تقاعد المحامين، والوقوف على حقيقة بعض الشكوك من أن هناك أموال مسرّبة من العائدات)، واضاف وأضافت (باشرنا بهذا الأمر بمساعدة إدارة الصندوق،وتوصلنا إلى بعض القناعات بوجود عملية اختلاس تطال أموال المتقاعدين من المحامين)،وأشارت الى (إصدار محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ أوامر قبض بحق بعض المتهمين، وستتسع دائرة التحقيقات لتطال كل مشترك بما يُنسب من اختلاسات، فالقانون لا يرحم أحداً). وكانت اللامي قد اكدت في وقت سابق ،حرصها على اتخاذ ما يلزم اتخاذه من أجل تأمين مصالح المهنة. وقالت في بيان ان (الكثير من الأمورِ لا يصح الإعلان عنها بهدف إظهار الأشخاص على حساب المهنة، ومع شديد الأسف إلى هذه اللحظة لا يدرك الكثيرون منّا أهمية الفرق بين ما يمكن نشره، وما لا يمكن نشره لإحتمال وقوع الضرر على مسمى المهنة، وخصوصية عملنا)، واضافت ان (البعض مُصرٌّ على تكريس مواقع السوشيال ميديا للإعلان عن نفسه، ومحاولة نسب الأشياء له بهدف الدعاية غير المشروعة)، واشارت الى ان (مسألة حسابات صندوق تقاعد المحامين قد باشرتُ مع تسنمي مهام العمل النقابي ،إجراء بعض التدقيقات اللازمة بشأنها بالإشتراك مع إدارة الصندوق ، مع ملاحظة أن صندوق التقاعد مستقلّ مالياً عن حسابات النقابة لوجود شك في حسابات الصندوق لعام 2021، وهو العام الذي سبقَ تسلمي المهام بشكل رسمي ،حيث أصدرنا قرار بضرورة إجراء تدقيقات على حسابات الصندوق، ونحن نؤمن بولاية القضاء وأن الإجراءات التي ستُتّخذ هي من يحتكم إليها من أجل الوصول إلى الحقيقة حفاظاً على الأموال العامة، وأنا مُصرّة على موقفي السابق ب?ستبعاد أي شخص له أهداف شخصية من الأعمال التحقيقية الخاصة).