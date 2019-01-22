تسريبات متلاحقة ومواقف ملاحقة

أهي حقائق أم إصطياد في مياه عكرة؟ – قحطان الخفاجي

تسريبات تعج بها وسائل التواصل الإجتماعي،. يصعب التحقق من صحتها لسرعتها التي تسابق البرق . تسريبات لم يسبق ان شاهدنا بحجمها ولا بضبابيتها .

تسريبات متلاحقة ، تتلقفها مواقف وتلاحقها. مواقف لنا ولمن حولنا وجمعنا، في حيص بيص، بين مهلل لها ومطبل وكأن الفرج الإلهي إقترب ، وبين متوجس، بل خائف حد الرعب ، وكأن حسابه دنا، ومئآله لجهنم حطب.

تسريبات عن الوضع السياسي في العراق ومستقبله. وعن إنتشار واسع للقوات الأمريكية في العراق . تسريبات عن إجراءات متنوعة قد تغير اشياء كثيرة. بل ربما تنهي العملية السياسية التي أوجدتها. من يدري فقد تستبدلها – كما تقول التسريبات – بحكومة مؤقته. تسريبات ترافقها رسائل محكمة جاءت باساليب تبدو عفوية، كتجوال جنود أمريكيين في زي عسكري غير قتالي، وهم حاسرو الراس . وهنا سر الدراية العميقة لقواعد اللعبة، وهنا تأثير متعدد الوجوه، ولمختلف الإتجاهات.

وما يجعلنا جميعا – أيا كان موقعنا – نقف كثيراً أمام هذه التسريبات هو انها جاءت بظرف معسر يعيشه الحاكم في العراق، والمحكوم معا .

امور معقدة

وإذا كان طبيعة التسريبات وتوقيتاتها، تزيد الأمور تعقيدا علينا، وحذراً وترقباً، فهناك أمر اخر، يصعب علينا الحال، ويشوه علينا الاستدلال، وهو أن هذه تسريبات، وما يتبعها من مواقف، تصارعهم حقائق وتناقضات في الوقت ذاته ، ومنها :-

1 – حقيقة الرغبة العامة للتغيير وقناعة الأكثرية بها، ولكن للأسف، دون بلورة جهة معينه وطنية جامعة، أو آلية محددة لذلك .

2 – حقيقة أن العملية السياسية العرجاء النشاز وصلت لنهايتها. من دون وجود رغبة حقيقية من القائمين عليها والمستفيدين منها، لإجراء أي تعديل على أقل تقدير، ولا نقل تغييرا. بل العكس هناك تمسك بماهو خطأ، يرافقه إستزثار سلبي .

3 – حقيقة أن الأنظار تتجه معظمها لأمريكا، رغم تباين القناعات بها، وتبدل مراكزها.

4 – حقيقة عبثية الموقف. فالذي تعلق بذيلها بالأمس وجاء خلف دبابات الإحتلال ، ثم قعد على تلة خراب العراق،”بفضل” أمريكا، دولة الإحتلال ، يحذر اليوم من إحتلال أمريكي للعراق، ويحمل لواء المقاومة لها ، ويتوعد جنودها بالإبادة، تناسى انه لولا أمريكا ما كان له أن يكون حيث هو الآن .

والذي قاومها لأي سبب، وأثخن الجراح بجنودها، وأرغمها على نوع من الإنسحاب الذي قلل وجودها العسكري المكثف، لا يخفي ترحيبه بما يمكن أن يسمى إعادة إنتشار القوات الأمريكية، او حتى إحتمالات العودة للعراق ، ومن ثم أحكام الشأن العراقي أمريكيا.

امكانية التغيير

وهناك امثالنا، من يرى إمكانية التغيير، عبر دور أمريكي، سواء بموجب مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية، كونها دولة أحتلال. وهي التي أوصلت العراق إلى ماهو عليه الآن من ترد شبه شامل. ولكننا نمرر ذلك مدعوما بإشارة لضرورة فرض رأي عراقي، متحججين أن لا نكرر جريمة الذين التقوا في نيويورك ولندن وصلاح الدين في تسعينات القرن العشرين، وجاءوا خلف دبابات الغزو الانكلوصهيوايراني . نمرر ذلك ونشير لضرورة البعد العراقي الوطني في اي تحرك أمريكي،أو غيره. لكن من دون تقديم ما ينبغي تقديمه من هيئةعراقية، أو كيان وطني حقيقي جامع. نمرر ذلك ونشير لضرورة البعد العراقي الوطني، ولحكومة إنقاذ ، ونحن بين خائف و متردد، أو تائه وجد في ذلك مدخلا ليمسك العصى من الوسط.

4- حقيقة وجود حراك للشارع العراقي، ولكن معظم دوافعه هي نقص الخدمات، أو توفير فرص العمل وتحسين الوضع ، بينما التغيير الشامل أو التعديل الحقيقي، للعملية السياسية لا يحظى إلا بهامش بسيط.

كما ان عملية إمتطاء الحراك من قوى سياسية بعينها ، قد جرت وستجري، بانانية سديدة تتذبذب بين تجيير مصلحي أناني ، او دس أناس سيئي السلوك بقصد التشويه.

والذي سمح لذلك متغيران إثنان، المتغير الأول، يتعلق بالشعب العراقي ذاته، إذ مازال يستمع لتوصيفات الجهات المتحكمة بالعملية السياسية أو المستفيدين منها، أو تلك التي تنظمه طائفيا. وهي توصيفات تطلقها على من يحاول أن يلملم الموقف الوطني ويوجهه بما يخدم التعديل الحقيقي، او التغيير اللازم للعملية السياسية العرجاء النشاز . ومن بين هذه التوصيفات التي تطلق جزافا على من يدعو لوحدة العراق وتحريره، بالتكفيريين السلفيين الصداميين البعثيين السلفية الداعشية والوهابية الخ..

اما المتغير الثاني ؛ يتعلق بالقوى الوطنية المقاومة للإحتلال، والمعارضة للعملية السياسية العرجاء. فهذه القوى تعاني عدم تجاوز ما يعوق توحدها. أو تقصيرها بتقديم آلية وطنية جامعة لها، لإنقاذ العراق مما يعاني، بل لجأت لأسباب مختلفه للصعود على التل فرادى، أو الإنخراط بالعملية السياسية العرجاء بالإتكاء على مجربين فاشلين وربما فاسدين .

تسريبات متلاحقه

مع هذه التسريبات المتلاحقه، يشهد العراق، حراكا سياسيا دوليا، زيارات مفاجئة، وأخرى غريبة. أما المفاجئه في زيارة ترامب ووزير خارجيته، ووزير خارجية فرنسا. و الغريبة فزيارة وزير خارجية إيران التي دامت خمسة أيام التقى بها بقادة فصائل مسلحة. وهو اول وزير خارجية زائر يلتقي بفصائل مسلحة. والجديد الغريب بنوعي الزيارات، هي أن الزائرين يصرحون وكأنهم بعواصمهم ومع من بمعيتهم.

أن هذه التسريبات والمواقف ، قد يأتي تقييمها ليس من دلالاتهما الذاتية، بل من مقتربات ناتجه من العلاقة السببية بينها. فتسارع المواقف المؤيدة والمعارضة . وقد حصد الأمريكان، او أصحاب التسريبات أولى ثمار تسريباتهم . إذ شقت وحدة صفنا ، وهذه غاية الغابات لإعدائنا. كما كسبت أيضا، أرضية “شعبية” أو سياسية تذكي لهم عشية الغزو الأمريكي في 2003 يوم استبشر فاقدو البصر والبصيرة، بالاحتلال سبيلا لخلاص مزعوم، على يد مؤسسة إنسانية خيرة إسمها أمريكا.وها هو يتكرر السيناريو عبر التسريبات، او ان التسريبات بدأت رسم السيناريو ذاته. فيا ترى ما المقصود من هذه التسريبات، وهذه المواقف ؟!. ما غايتهما ؟!. أهو قول الحق ام إصطياد في مياه عكرة؟؟!!. أهو زراعة أمل أم خيبة الأمل؟. هل المقصود منها جس نبضنا على إختلافنا ؟؟! أم القصد أحياء الأمل لهم، وتهيئة البيئة لسلوك ما؟!. أم المقصود التخويف والترهيب، لغرض تبديل وجهة الطاعة، عند غير بوصلة طاعته ؟.

أم هي فرصة ممنوحة لتصفية خصوم؟!. أم…؟.

{ اكاديمي وباحث عراقي