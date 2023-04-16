أهو تهريب أم تخريب ؟ – حسين الصدر

-1-

المواطن العراقي الصالح يُوظّف كل ما يملك مِنْ قوةِ وخبرة لخدمة بلاده، ويسعى الى ابتكار الوسائل التي تدفع بعجلة الرقي والتقدم الى الأمام .

وبعكسه المواطن المُخادِع الغشّاش الذي لا يكترث بمصالح البلاد العليا ولا يُعنى بغيره على الاطلاق، وينحصر همُّه بالاثراء ولو كان بطرق ملتوية وغير مشروعة .

-2-

ونحن في ظلال شهر عظيم .. – هو شهر الله – الذي لابُد أنْ نُكثّف فيه مبادراتنا الخيّرة وأعمالنا الصالحة لنفوز بما أعده الله لعباده الصالحين في هذا الشهر المبارك، ولكنّ الجشعين يعمدون بدلاً من ذلك الى تهريب العملة من العراق الى الخارج بطرق جديدة وعبر البطاقات المصرفية

لقد تَمَّ ضبطُ مسافرٍ عراقي بحوزته (65) بطاقة لم يصرح بها في مطار بغداد ، وكانت هذه البطاقات قد تمت تعبئتها بمبالغ مالية من العملة الصعبة تسحب في الدول التي ينوي السفر اليها .

وأُعلن أيضاً عن اعتقال (7) مسافرين بحوزتهم ( 155) بطاقة (ماستر كارد ) مُعدّة للتهريب .

-3-

انّ مئات المليارات مِنَ الدولارات قد هُرّبت الى خارج العراق .. وأضرّ ذلك التهريب بالاقتصاد الوطني ايما إضرار ، وتأتي المحاولتان الأخيرتان لتضيفا شكلا جديداً من أشكال تهريب العملة الصعبة الى الخارج ، كاشفةً

عن شرور كبير وتنكر أكبر للوطن والمواطنين .

-4-

اننا نشكر ادارة منفذ مطار بغداد وادارة مطار النجف على حرصهما الكبير على الثروة الوطنية وقيامها باحباط المحاولات اللئيمة للاضرار باقتصادنا الوطني .

وما أحوجنا الى العيون الساهرة في كل مرافق الدولة للضرب بيد من حديد على كل الاختراقات للضوابط والخطوط الحمراء .