أهم‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬مجوهرات‭ ‬التاج‭ ‬السويدي‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬قمامة‭ ‬

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

في‭ ‬حالة‭ ‬نادرة‭ ‬،عثرت‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬السويدية‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬أجزاء‭ ‬مجوهرات‭ ‬التاج‭ ‬السويدي،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬الكنوز‭ ‬الملكية‭ ‬الأثرية‭ ‬ذات‭ ‬الرمز‭ ‬السيادي،‭ ‬والتي‭ ‬سرقها‭ ‬لصوص‭ ‬وهربوا‭ ‬مستخدمين‭ ‬زورقا‭ ‬سريعا،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬التايمز‭ ‬البريطانية‭.‬

وعثرت‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬تاجين‭ ‬مرصعين‭ ‬باللؤلؤ،‭ ‬صنعا‭ ‬خصيصا‭ ‬لملك‭ ‬السويد‭ ‬كارل‭ ‬التاسع‭ ‬وزوجته‭ ‬الملكة‭ ‬كريستينا‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬القرن‭ ‬السابع‭ ‬عشر،‭ ‬وكان‭ ‬موضعين‭ ‬على‭ ‬سلة‭ ‬قمامة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬شوارع‭ ‬العاصمة‭ ‬السويدية‭ ‬ستوكهولم‭.‬

والتاجان‭ ‬هما‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬مجوهرات‭ ‬سرقت‭ ‬من‭ ‬خزانة‭ ‬عرض‭ ‬في‭ ‬كاتدرائية‭ ‬سترينغنس‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬وتقدر‭ ‬قيمتهما‭ ‬بحوالي‭ ‬7‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وجاء‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬التاجين،‭ ‬اللذين‭ ‬يعود‭ ‬تاريخهما‭ ‬إلى‭ ‬العام‭ ‬1611،‭ ‬أثناء‭ ‬محاكمة‭ ‬مشتبه‭ ‬به‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬22‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬ألقي‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وتأجلت‭ ‬المحاكمة‭ ‬عندما‭ ‬قالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬حارس‭ ‬أمن‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬التاجين،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬التاجين‭ ‬يبدوان‭ ‬سليمين،‭ ‬لكن‭ ‬الادعاء‭ ‬العام‭ ‬ليس‭ ‬مقتنعا‭ ‬تماما‭ ‬بأنهما‭ ‬التاجان‭ ‬الأصليان‭. ‬وقال‭ ‬القس‭ ‬في‭ ‬الكاتدرائية‭ ‬يوهان‭ ‬دالمان‭ ‬إنه‭ ‬صدم‭ ‬جراء‭ ‬السرقة،‭ ‬مضيفا‭ ‬«أيا‭ ‬كان‭ ‬السارق‭ ‬فقد‭ ‬ارتكب‭ ‬خطأ‭ ‬جسيما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يبيع‭ ‬المجوهرات‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إيباي»‭.‬

وقالت‭ ‬محامية‭ ‬الادعاء‭ ‬رينا‭ ‬ديفغون‭ ‬«لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬التاجين‭ ‬اليوم‭ ‬مصادفة»‭. ‬وكانت‭ ‬ديفغون‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إن‭ ‬المتهم‭ ‬«ارتكب‭ ‬جريمة‭ ‬خطيرة‭ ‬لأن‭ ‬المسروقات‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬ثقافية‭ ‬وتاريخية‭ ‬وفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬تعويضها»‭.‬

وبحسب‭ ‬الشرطة‭ ‬السويدية،‭ ‬فقد‭ ‬سرق‭ ‬رجلان‭ ‬التاجين‭ ‬من‭ ‬الكاتدرائية‭ ‬في‭ ‬وضح‭ ‬النهار،‭ ‬وفرا‭ ‬بواسطة‭ ‬دراجات‭ ‬هوائية‭ ‬نسائية،‭ ‬ثم‭ ‬بواسطة‭ ‬زورق‭ ‬سريع‭ ‬في‭ ‬بحيرة‭ ‬غربي‭ ‬ستوكهولم‭. ‬وتمكنت‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬اللصين،‭ ‬متتبعة‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬دمائه‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬السرقة،‭ ‬واعترف‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬بأنه‭ ‬سرق‭ ‬الدراجة‭ ‬الهوائية‭ ‬والزورق‭ ‬السريع،‭ ‬لكنه‭ ‬نفى‭ ‬سرقة‭ ‬التاجين‭.‬