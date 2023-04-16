أهمية منهجية التنمية المبكّرة – عقيل جبر علي المحمداوي

لضمان تطور وتنمية مستقر وتدريجي لاقتصاد بلدنا ، والذي لا يزال يمثل حالياً طابعاً مكرساً لاستيراد المواد الخام والجاهزة والنصف مصنعة والاستهلاكية مع بنية تحتية متخلفة وجاذبية استثمار منخفضة جداً ، يلزم الانتقال إلى مسار نهج التنمية المبتكرة.

تعمل الدول الرائدة في العالم على تكثيف أنشطتها للاستثمار في اقتصاد المعرفة ورقمنة القطاعات الاقتصادية . الاستثمارات في هذه الصناعة تلاحق الاستثمارات في رأس المال الثابت من حيث الحجم. يتطلب الدور المتنامي لتطوير وتنفيذ التقنيات الجديدة مستوى جديد من الناحية النوعية من التعلم المستمر الاحترافي مدى الحياة والتدريب المتقدم واستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة .

يمكن حل عدد من المشكلات الاقتصادية التي تواجه بلدنا بفضل تطوير اقتصاد قائم على المعرفة ورقمنة قطاعات الاقتصاد يلبي المتطلبات الحديثة.

هذا النوع من الاقتصاد ، وفقاً لاستراتيجية التطوير والتنمية المبتكرة المقترحة للعراق للفترة حتى عام 2030 ( استراتيجية النهضة الاقتصادية الملموسة يتم التعرض لها لاحقاً ) ، يجب أن يصبح العامل الرئيسي في التنمية الموجهة اجتماعياً وانتاجياً واقتصادياً للمجتمع. يعتمد تنفيذ هذه الاستراتيجية إلى حد كبير على فعالية عمليات الابتكار الإقليمية ( وفق اساليب ووسائل وادوات يتم التعرض لها لاحقاً ) التي تضمن إنشاء نظام ابتكار وطني موحد.

وفي المقابل ، يجب أن توفر أنظمة الابتكار الإقليمية الناشئة بيئة مؤسسية مؤاتية لجميع مكونات الابتكار: التعليم ، والعلوم ، وتسويق المعرفة ، وحماية الملكية الفكرية والاستثمارات المالية والفكرية والمعرفية والاقتصادية ، فضلاً عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ( يتم تفصيله في مقالات متخصصة قادمة ) .

وتأخذ المفاهيم الأساسية بعين الاعتبار عن طريق الأمثلة العملية والممارسة العملية والتطبيقية التي لإجراء العمل البحثي في ??إطار مدرسة علمية مشكلة تقوم على استخدام الإمكانات الفكرية والعقلية الفريدة والابداعية والمبتكرة لحل مشكلات تنويع الاقتصاد المحلي والوطني ، بما يضمن تصور الابتكار بكل عناصره.

يتم إجراء دراسة علمية حول مواضيع الساعة ، بدعم مالي وتنظيمي من قبل حكومة مدينة علمية يتم التصويت عليها في مجلس الوزراء ومجلس النواب العراقي ، تعمل بالاستثمار الاقليمي ورعاية مؤسسة العلوم الابداعية والمبتكرة الحكومية العراقية المقترحة .

باحث في الشؤون المالية والتنموية