أهمية التدريب في الحياة العملية – ادهم ابراهيم

يخضع العالم باستمرار للتغيير ، سواء هيكليًا أو تقنيًا , وفي السنوات الأخيرة اصبح التحول الرقمي من اهم التحديات التي تواجه الشركات والموظفين على السواء . ويتوجب على كل العاملين استيعابها وادارتها بنجاح .

إن معرفة كيفية استخدام الأدوات الجديدة ومواكبة أحدث التقنيات لتلبية متطلبات الوظيفة تتطلب الحصول على تدريب احترافي ، وهذا يحقق مكسبًا ملموسًا في الإنتاجية وزيادة الاجر . وبالتالي فهي وسيلة لصمود الشركات امام المنافسة الشديدة والتفوق في سوق العمل .

مهما كانت المهنة التي تختارها ، فلابد من التدريب للنجاح فيها ، وهذا ينطبق على جميع التخصصات ، من الهندسة إلى الطب والمحاسبة والصناعة الرقمية والفنون الابداعية وغيرها، ذلك ان التدريب يعمل على تقوية قاعدة معارفنا ، ويعلمنا المهارات اللازمة للمضي قدما في تخصصاتنا .

وهكذا أصبح التدريب المستمر ضرورة للتقدم ومواكبة العصر المتغير باستمرار لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ، ومنها المناخية والتكنولوجية والمهنية والفنية وغيرها .

وتشير التقارير العلمية الى ان 85 من وظائف عام 2030 ستكون جديدة ، اي غير موجودة في عالم اليوم .

مما يتطلب ايلاء الأهمية اللازمة لعمليات التدريب وتخصيص الموارد الكافية لها .

أنواع التدريب

هناك نوعان من التدريب :

التدريب المهني الأولي

والتدريب المهني المستمر.

التدريب المهني الأولي

مثل التلمذة الصناعية والتعليم الابتدائي اوالعالي ، وهذا يتعلق بالمتدربين الشباب وطلاب المدارس العادية او المهنية .

التدريب المهني المستمر

ويتعلق بالعمال والموظفين العاملين في الشركات والدوائر لاكتساب مهارات جديدة خلال حياتهم العملية من أجل الترقية ، او تغيير الوظائف لتحسينها .

وهناك عدة أشكال لهذا النوع من التدريب سواء داخل الشركة ،او تلك الموجودة في معــــاهد التدريب المختلفة .

طرق التدريب

يستند التدريب على عدة طرق ، مثل التدريب أثناء العمل

لتزويد الموظفين بالمعرفة والمهارات خلال عملهم اليومي ليكونوا بارعين .

وكذلك المحاكاة في التدريب اي استخدام مشبهات ويطلق عليه

simulation ويـنصح به في بعض المجالات الخطيرة ، التي يصعب التدرب فيها على الاجهزة الحقيقية في موقع العمل مثل قيادة الطائرات او اجهزة ذات مخاطر معينة ، او تشغيل المكائن باهضة الثمن .

وإضافة إلى ذلك فهناك التدريب عن بعد . وقد مورس هذا النوع من التدريب على نطاق واسع بعد اجتياح الكورونا لمختلف إصقاع العالم.

يعتقد كثير من المتدربين ان الالتحاق بمراكز تدريب خارج الشركة أمرًا شاقًا . ويمكن لهؤلاء الأشخاص التدرب عن بعد ، بفضل التقدم التكنولوجي ، حيث توجد منصات على الإنترنت تمكن المتدربين من تقوية مهاراتهم في المجال الذي يختارونه ، وهناك حقائب تدريبية الكترونية في مختلف الاختصاصات ، تعتمد على اسلوب تفريد التدريب .

التدريب المختلط وهو نوع من التدريب يمزج بين التدريب التقليدي والتعلم عن بعد . وقد حقق هذا النمط من التدريب نجاحًا متزايدًا لكونه يجمع مزايا كلتا الطريقتين ليوفر تدريبا مرنًا وعالي الجودة .

في الختام ، يعد التدريب المهني حقًا لكل من العاملين وأصحاب العمل او الشركات .

فبالنسبة للعاملين يتيح لهم اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للتطوير وزيادة الاجر ، ويعمل على بناء الثقة في النفس والتحفيز .

وبالنسبة لاصحاب العمل والشركات يتيح لهم تطوير العمل والحصول على فوائد وارباح متزايدة نتيجة جودة الانتاج .

وبالتــــــــالي فهو استـــــــثمار حكيم يمكن أن يؤتي ثماره على المدى القصير والـــــــطويل لكلا طرفي الانتاج .