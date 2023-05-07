أهكذا تمتحن الطفولة؟ – خليل ابراهيم العبيدي

على حين غرة ودون سابق اعلام وفي جو الاعياد تعلن وزارة التربية إجراء امتحانات الصفوف الأولية في المدارس الابتدائية يوم الثلاثاء مباشرة بعد يوم الاثنين اخر ايام عيد الفطر المبارك ، والسؤال موجه إلى مربي الأجيال ، لماذا كل هذا الاستعجال وانتم من عود تماهل هذه الأجيال بعطل فاقت حد الخيال ومناهج تجاوزت قدرة التقبل وصارت طاردة لتقبل الاطفال .

لقد اربكتم العوائل وحرمتموها من لذة العيد وصار الآباء والأمهات يكتمون على انفاس أولادهم اليافعين للإقبال على المذاكرة ، وحل التمرد الطفولي التواق للعيد محل الدرس والتردبد ، سامحكم الله وهو ليس بظلام للعبيد…