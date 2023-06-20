أهالي مغترب مخطوف في ذي قار يناشدون السوداني مساعدتهم

بغداد- الزمان

اختطف مسلحون مجهولون في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، مهاجرا عراقيا اثناء زيارته أهله قادما من النرويج، فيما قال ممثل الجالية العراقية في النرويج صادق الصافي لـ الزمان، إن المسلحين يساومون اهل المختطف عبد الحسن عبدالله مخيلف مظلوم بالمال بعد يومين على خطفه.

وكشف الصافي عن أن اهل المختطف وابنائه في حالة يرثى لها، عادا إياها جريمة بشعة بحق العراقيين المغتربين الذي يزورون أهلهم بين الحين والأخر.

ودعا الصافي باسم الجالية العراقية في النرويج، رئيس الوزراء محمد السوداني، والسلطات الحلية والقوات الامينة إلى انقاذ المختطف، ومحاسبة الخاطفين المسلحين.

ويشهد العراق منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، عمليات اختطاف ممنهجة، لم تتوقف إلى الان على رغم انخفاض اعدادها بشكل نسبي.

ويعاني العراق من تحديات اقتصادية كبيرة، مثل البطالة والفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي، و بعض عمليات الاختطاف قد تكون نتيجة للرغبة في الحصول على فدية أو تحقيق مكاسب مادية في ظل الظروف الصعبة.