أنياب الخليفة وأنامل الجنرال لفؤاد مطر

مشهد إستعادي لحقبتي الناصرية والساداتية

احمد عبد المجيد

غالبا ما يستثمر الكتاب الصحفيون البارزون، المناسبات التاريخية، ولاسيما المئويات، في انجاز اعمالهم، التي تنتمي الى التاريخ المفعم بالصور والعبر الدالة وتجيب عن كثير من الاسئلة وتحتشد بالاسرار والمشاهد الفارقة. وينتمي كتاب (انياب الخليفة وانامل الجنرال) للكاتب الصحفي البارز فؤاد مطر الى هذا النوع من المؤلفات، مع زيادة يتفرد بها قلمه في رواية هوامش تحليلية تفسر الحوادث الحاسمة برؤية شاهد اثبات على الوقائع ومراقب لتسلسلها او خبير صادف ان واجه ارهاصاتها ولازم نهاياتها حتى الرمق الاخير. والكتاب المعزز بانطباعات شهود مصريين يكشف اسرارا مدفونة وجوانب مجهولة من حقبتين شكلتا علامة فارقة في التاريخ المعاصر لمصر والامة العربية.

انقضاض السادات

فهو يروي تفاصيل انقضاض السادات على الناصرية، وانقلابه على العلاقة كثيرة التميز مع السوفيات، في عهد جمال عبد الناصر، وذهاب السادات منفردا الى اتفاق صلح مع اسرائيل اودى بحياته في حادث المنصة الدموي غير المتوقع منه، وان كانت زوجته الثانية جيهان رؤوف صفوت، قد تنبأت بوقوعه (عاجلا او اجلا) بحسب مـــذكراتها التي كتبتها بعد 7 سنوات من وقوع اغتيال السادات. كما يروي خلفيات ودوافع طرد السادات للخبراء السوفيت والجراح التي اوقعها قرار السادات في الهيبة السوفيتية والتشفي الذي سببه بالنسبة للولايات المتحدة واسرائيل.

ويذهب المؤلف بعيد للحديث عن خطوات اتخذها الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي لمداواة الجراح الروسية والناصرية بعد ثورته في 25 يناير 2014.

وكان الدافع لاصدار الكتاب مهماً، لتزامــــنه مع مئوتي محــــمد انور الســادات (مواليد 25 كانون الثاني 1018) وجمال عـــبد الناصر المولود في 15 كانون الثاني 1918.

وصادف ايضا ان هاتين المئويتين تزامنتا مع مئويات اوردها المؤلف لتنطوي على دلالة ذات معنى يصب في الحكمة والتبصر والتأمل ايضا لزعماء بينهم نلسون مانديلا والشيخ زايد ال نهيان، اللذان قدما نموذجين لانجازات باهرة في الحكم الرشيد والعلاقة الطيبة مع الرعية والنهج المعتدل والتواضع. وقد لخص المؤلف مآثرهما في قولين للقمان الحكيم وابن خلدون دعا فيهما حكام العالم في كل مكان، من الشرق الى الغرب الى (التأمل بل الى التعمق في ما يحويه القولان المأثوران من خير النصح والتنبيه).

ويعالج فؤاد مطر، كما عرفته في كتاباته وطبيعة تكوينه الاخلاقي، منذ نحو 35 عاما، الوقائع التاريخية، وان كانت ليست بعيدة بحكم ميزان الموروث، بقلم حاذق وروح تنأى عن الثأر وتحتكم الى المأثور، وتبتعد عن التحيز وتغوص في الابعاد والخلفيات وتحلل منطق الامور بالتروي وهدوء النفس. ويوماً ما تمنى مطر في مقدمة وضعها لكتابي (صحافة بلد ملتهب)، الصادر عن الدار العربية للعلوم ببيروت عام 2013 على زملائه الصحفيين ان يكون (مداد اقلامهم كالماء الذي في خراطيم عربات الاطفاء بحيث يساعد حبر اقلامهم على تطويق الاحقاد والصراعات والتشفيات والنظر بنوايا منزهة عن اي سلبيات). وعرفت الاستاذ فؤاد مطر، طيلة حياته المهنية، صحفياً يتفادى اي تأويل لما بين السطور لتلافي ما يمكن ان يكون دسائس او افتراءات، وهي صفة تليق بمؤلفاته برغم مما عرفته عنه بانه احد ضحايا حكم السادات، من منطق انتمائه للمدرسة الناصرية – الهيكلية. فقد كان مؤمنا بزعامة عبد الناصر وصديقا زامل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل وعاش تحولاته الوظيفية، وتقلبات احوال مصر طيلة 25 عاما. ويستحضر فؤاد مطر في كتابه، الصادر ضمن سلسلة اعماله الشاملة، اعتمادا على سياق ما جرى والكشف عن المخبوء والتذكير بما طواه النسيان، متسلحا بالمعايشة التفصيلية لحياة مصر وتقاليدها واوجاع شعبها ومدوناً ومحتفظاً بمئات الاوراق والوثائق والصور التي تعود الى سنوات 1970 – 1990 ومنها عشرات الامثلة الشعبية سمعها في فترات متقطعة من سنوات اقامته في البلد العربي، وقد رأيت وانا اطالع مقدمة الكتاب، هذه الدراية الكافية بالموروث الشعبي المصري والقدرة على وضع المثال المعبر عن الضمير الجمعي في واقع الحدث او في سياق الدلالة المقصودة. وادركت ان صلة مطر بهذا الموروث ساعدته في اكتشاف ابعاد قد يجهلها سواه او لا يقف عندها ابدا او قد يتصورها عفوية او طبيعية، فيما هي تنطوي على معان مضمرة او دلالات لا تندرج في اطار مرسوم بعناية لمطابقة واقع الحال وابقاء الكلمة في سياق السرد. وبرغم ان معظم المثقفين العرب المطلعون على الامثلة الشعبية متأثرون بما يرد منها في الافلام والمسلسلات التلفزيونية، فانهم لا يحفظون منها الا الشائع فقط، فيما تحفل الحياة العامة بأخرى متوارية لكنها اكثر عمقا وقرباً الى الصميم، فقد قرأت منها في كتاب مطر عشرات الامثلة لم تصادفني ولم اسمع بها، لانها لا ترد في وسائل الاعلام. فقد حفظتها لنا ذاكرة فؤاد مطر بقوة واطلقها في موقعها المناسب لتكريس حقيقة او توضيح موقف او للدلالة على عنوان بارز في العقل المجتمعي. خذ مثلا (اديني خروف وخذ بكره صوف) و(هوّب بعصاية العز ولا تضرب بها) و(يا ارض اشتدي ما عليكي قدي) و(اللي معاه القمر ما يباليش بالنجوم) و(اللي يعطيه خالقه مين يخانقه).

امثال شعبية

وكل هذه الامثال وسواها كالمثل (عمر العدو ما يبقى حبيب وعمره شجر التين ما يطرح زبيب)، تنطبق على ما اسماه (شهيد المبادرات المتسرعة) انور السادات، الذي سجل في تاريخ حكمه وحكم سلفه عبد الناصر خطوات غير مسبوقة، تتمثل في اسناد مناصب وزارية الى اثنين من الماركسيين، وانقضاضات فريدة من قبيل الاطاحة بالناصرية واجتثاث ابرز رموزها، علي صبري وسامي شرف ورئيس المخابرات احمد كامل وخالد محي الدين وسواهم، ومن قبيل السفر الى القدس وحضور اجتماع الكنيست.وهذا الموقف الفارق تحدث عنه كريم بقرادوني في تقديمه للكتاب، وسرد فيه روايات على لسان الرئيس اللبناني الياس كركيس والرئيس السوري حافظ الاسد والرئيس اللبناني المنتخب بشير الجميل، قبل مصرعه في المشهد الدموي للحرب الاهلية اللبنانية. وكل هؤلاء عدوها خطوة متسرعة اضرت كثيرا بالمشهد العسكري العربي على الارض، وخدمت اسرائيل ووفرت لها فرصة الهرب من حرب الاستنزاف على الجبهتين المصرية والسورية. واكد بقرادوني ان ملك السعودية خالد بن عبد العزيز ال سعود صعق عند سماعه بقرار السادات، في وقت كانت امكانات اسرائيل قد شحت اقتصاديا وبشرياً ومعنوياً، بحسب قول الرئيس الراحل حافظ الاسد.

ويرى بقرادوني انه (صحيح ان روايتي سركيس والاسد حول زيارة السادات الى القدس تتقاربان لكن الصحيح ايضا ان رواية اخرى مغايرة كان يتم التداول بها في لبنان وفي بعض الاوساط العربية ومفادها ان زيارة القدس فتـــــحت الباب امام فرصة يجــــب استثمارها لانهاء الحرب في الشرق الاوسط). وركز فــؤاد مطر، في الــكتاب الذي يقع بـ 608 صفحات وصدر عن الدار العربية للعلوم – ناشرون، على كشف انياب خليفة عبد الناصر، الراحل انور السادات، الذي كان متمسكناً حتى صار متمكنا، ووصف انامل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تبوأ رئاسة مصر في ايار 2014 وبرغم انه جنرال ووزير دفاع سابق، الا انه بلسم جراح الخط الناصري الذي ادمته الحقبة الساداتية. ولخص المؤلف ببراعة صورة هذا التحول السياسي بعنوان القسم الاخير من الكتاب (انامل الجنرال تبسلم جراح انياب الخليفة)، حيث طوى السيسي صفحة السادات السوداء مع الكرملين وفتح صفحة جديدة بين بلاده وروسيا، بما اسماه المؤلف بالعلاقات (السيسية – البوتينية). وهي اشتقاقات واندماجات قلمية لا يبرع في صياغاتها سوى ذكاء فؤاد مطر الذي يكتب بشيء من المرونة وكثير من البلاغة ولغة السهل الممتنع، فضلا عن الاستعانة بالوثائق النادرة والصور، وتلك براعة اخرى يتفرد بها مطر من خلال الدقة وعمق الشرح وقرب الصلة بالوقائع والاطلاع على القرارات المصيرية، بينها ما جاء في الصفحة 577 بشأن واقعة رواها الى المؤلف امين عام الجامعة العربية – يومذاك- محمود رياض عشية زيارة السادات الى القدس، ونفي وزير خارجية مصر اسماعيل فهمي امام وزراء الخارجية العرب اي نية للسادات للقيام بالخطوة التي قوبلت برد فعل عربي عدائي شديد.

ومن بين طن الوثائق والمعلومات الخافية يكشف المؤلف الدور الذي اضطلع به الرئيس الروماني تشاوشيسكو في تحفيز السادات على الزيارة اياها. واتضح هذا الدور عندما زار السادات بوخارست وعقد محادثات اثمرت عن (الزيارة الصادمة).

ويبقى.. ان مراجعة تاريخ العرب عملية يكتنفها كثير من التحفظ وظلال الشك والانحياز احيانا، لكن فؤاد مطر يقدم مدرسة في هذه المراجعة فهو يضيء الوقائع والخفايا الملتبسة برؤية صحفي اخذت التطورات السياسية من متابعته واهتماماته الكثير. وبالنسبة للحقبة التي تناولها في كتابه (انياب الخليفة وانامل الجنرال)، فانه يعالجها من كافة المحطات، التي تعكس الصراعات والمنازلات، مستعيناً بالشواهد والادلة المادية، وبما تسنى له الاطلاع عليه من معلومات في اضبارات بعض دوائر صنع القرار، لم تأخذ طريقها الى الكشف ومن دون ان يغادر نهجه الموضوعي واسلوبه الذي يستعير به ادوات الباحث الاكاديمي، الملتزم بقواعد الدراسة العلمية.

انه مهني في مشروعه وتقويمي في مبادئه ومتوازن في معالجاته وثري في المعلومات التي يعرضها.. وهي معايير المؤلف البارز الذي يضيف جهدا مثمرا للمكتبة العربية في كل كتاب جديد له. فنصف قرن من الكتابة المتجردة تشهد لانجازاته، سواء في يومياته الصحفية في جريدة (النهار) العريقة، او اسبوعياته في (اللواء) الصامدة، وقبلها في (الشرق الاوسط) السعودية و(التضامن) اللندنية التي قدمت الانموذج لمعنى التضامن العربي خلال مدة مضطربة وعصيبة بالنسبة للاوضاع العربية، او في مؤلفاته التي تصل الى نحو 25 كتابا اخرهــــــا (الكردي المخذول)، وكذا في تحليلاته الـــــتي لا تعد ولا تحصى.