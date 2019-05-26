أنه الجهل – حسين علي غالب

لم أكن مصدقا لما قراءته من تعليقات على أحد الأحداث المعروفة عبر أحد مواقع الانترنيت الاخبارية ، فرغم وجود الكثيرين من الشهود والأدلة الواضحة والصريحة على من فعلها ، إلا أن الكثيرين لا يريدون تصديق الحقيقة ، وصدقوا بكل بساطة الرواية الأخرى رغم ما فيها من كذب وتزييف فاضح . أنني أرفض أن أكون مجاملاً على حساب كلمة الحق ، وأقولها بكل صراحة أنه الجهل الذي يفتك بعقولنا وأوصلنا إلى ما نحن فيه ، وجعل الكثيرين يدسون السم بالعسل ويقدمونه لهم وهم ضحايا لا حول لهم ولا قوة ، يتم استخدامهم كحطب لإشعال نار الفتن والمشاكل . أن الجهل لا يصنف فقط على أن يكون الإنسان أمياً أي لا يجيد القراءة والكتابة حيث أن هذا المفهوم سطحي ومتواضع ، بل الجهل هو أن يكون الإنسان مغيباً عن ما يجري حوله من مجريات ويعيش في عالمه الخاص رافضا الاعتراف بالواقع والحقيقة أو غير مبالٍ والأمران كلهما مفجع. جذور الجهل متجذرة عندنا بعمق والأسباب كثيرة جدا أهمها رداءة التعليم وقلة الثقافة والانعزال عن المجتمع ، ولهذا معركة الوعي والتنوير قاسية وصعبة ،ولقد شهدنا سقوط رموز فكرية عظيمة تصادمت مع الجهل وافرازاته المخيفة خلال الفترة الماضية ، ولنطالع سيرة سيدنا محمد (ص) كيف حاربه أقرب الناس إليه وبدأ خطوة تلو خطوة حتى وصلت رسالته العظيمة إلى كل أصقاع الأرض . لقد خسرنا الكثير ، لأن الجهل جعل أمراضاً كثيرة تظهر في مجتمعاتنا وحتى الآن ندفع ثمنها أرواحاً بريئة ومالاً ووقتاً وجهداً ، ولابد أن نخوض معركة التوعية ونضرب أول مسمار في نعش الجهل .