أنقرة : لا طائل من بقاء فرنسا في سوريا لحماية القوات الكردية

اردوغان يدعو ترامب لزيارة تركيا بعد إعلان الانسحاب الأميركي

انقرة- توركان اسماعيل -واشنطن -مرسي ابو طوق

نبّهت تركيا الثلاثاء من أن “لا طائل” من حفاظ فرنسا على تواجدها العسكري في سوريا لـ “حماية” وحدات حماية الشعب الكردية المنخرطة في الصفوف الأولى من معركة مكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو قوله خلال لقاء مع الصحافيين “لا يخفى على أحد أن فرنسا تدعم وحدات حماية الشعب الكردية. وقد اجتمع ماكرون بممثلين عنهم”.

وأردف “لا معلومات لدينا حول إيفاد المزيد من الجنود (الفرنسيين)، لكنهم يحافظون على تواجدهم الحالي. وإن كانوا يبقون لبناء مستقبل سوريا، فهم مشكورون. لكن إن كانوا يبقون لحماية الوحدات الكردية، فلا طائل من ذلك لأحد”.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نظيره الأميركي دونالد ترامب لزيارة تركيا عام 2019، بينما تعزز أنقرة وواشنطن العلاقات بينهما لتنسيق الانسحاب المنتظر للقوات الأميركية من سوريا.

وأعلن البيت الأبيض مساء الإثنين أن اردوغان دعا ترامب إلى زيارة تركيا في 2019.

وقال أحد المتحدثين باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي “مع أنه لا يجري التخطيط لشىء محدد، الرئيس منفتح على لقاء محتمل في المستقبل” مع اردوغان”.

وقبيل ذلك، صرح الناطق باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين أنه بانتظار ذلك “سيأتي وفد أميركي إلى تركيا الأسبوع المقبل”، موضحا أنهم “سيناقشون وسائل تنسيق (الانسحاب) مع نظرائهم الأتراك”.

وبعد اتصال هاتفي بين ترامب واردوغان الأحد، قالت الرئاسة التركية أن الرئيسين “اتفقا على تأمين التنسيق بين العسكريين والدبلوماسيين ومسؤولين آخرين في البلدين لتجنب فراغ في السلطة قد يؤدي إلى استغلال الانسحاب (الأميركي) والمرحلة الانتقالية في سوريا”.

وقد أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء بسحب نحو ألفي جندي أميركي متمركزين في سوريا لمحاربة تنظيم الدول الإسلامية إلى جانب وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنّفها أنقرة على أنها ميليشيا “إرهابية”.

وتشارك فرنسا في تحالف دولي لمكافحة الإرهاب تقوده الولايات المتحدة في سوريا والعراق. وهي أوفدت طيّارين حربيين وعسكريين مدفعيين يتولّون عمليات القصف. كما إن عدّة مصادر أفادت عن نشرها عناصر من القوات الخاصة في الأراضي السورية، لكن الحكومة الفرنسية لم تؤكد بعد هذه المعلومات.

وقد أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد عن أسفه الشديد إزاء القرار الأميركي، معتبرا أن الحليف “من شأنه أن يكون محل ثقة”.

وأكدت فرنسا عزمها البقاء في هذا التحالف بالرغم من الانسحاب المعلن للقوات الأميركية من سوريا.

وأكد ترامب الأحد بعد مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان أنه يتّكل على الأخير “للتخلّص” من تنظيم الدولة الإسلامية الذي قال إنه “هُزم”.

وهو غرّد أن “الرئيس التركي إردوغان قدّم لي ضمانات بتعابير قوية” حول عزمه “القضاء على فلول تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا”.

وقال مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء “نتحلّى بما بكفي من القوّة للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية”