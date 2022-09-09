أنقرة تطيح بقيادي كبير في داعش

انقرة – ماهر اوغلو

كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ،عن أن القوات التركية ألقت القبض على قيادي كبير في داعش. وقال اردوغان خلال عودته لتركيا من جولة في منطقة البلقان إن (هذا القيادي ملقب بأبو زيد واسمه الحقيقي بـ .خـ .غ)، وأضاف ان (تقريرا للأمم المتحدة افاد بأن الداعشي ،هو أحد كبار القياديين في داعش)، وتابع (لقد اجرت القوات متابعة ارتباطات هذا الداعشي في سوريا واسطنبول، وحصلت أجهزة الاستخبارات على معلومات بشأن نيته دخول تركيا بطرق غير شرعية)، واشار الى ان (اعتقاله كان خلال عملية نفذها جهاز الأمن التابع لجهاز المخابرات التركية وشرطة اسطنبول).وفي بغداد ، أعلنت قيادة العمليات ،القبض على مطلوبين وضبط طائرة مسيرة.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس أنه (ضمن الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الأربعينية، القت الْمَفَارِز المشتركَة في القِيادة ،القبض على 25 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمون بحيازة الأسلحة والأعتدة غير المرخصة ومتاجرون بحيازة المواد المخدرة والسموم، بالاضافة الى ضبط طائرة درون وكمية مـــن مــادة الكريستال المخدرة وأجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع ومصادرة 17 مسدسا وبندقية ومخازن فارغة)، وتابع ان (مفارز مديرية شؤون السيطرات ،تمكنت من القاء القبض على متهمين، احداهما متهم وفق المادة اربعة ارهاب خلال التفتيش الدقيق للاشخاص والمركبات وتفعيل حاسبات المطلوبين للقضاء في سيطرة هور رجب جنوبي بغداد، بينما نجحت قطعات الفرقة الاولى شرطة اتحادية من تنفيذ واجب بحث وتفتيش تمكنت خلاله ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة ضمن قاطع المسؤولية بجانب الرصافة).