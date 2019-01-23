أنقرة ترفع حظر الطيران عن السليمانية

انقرة – ماهر اوغلو

قررت الحكومة التركية رفع حظرها عن الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار السليمانية ابتداءً من يوم غد الجمعة. وقال وزير النقل التركي جاهد توران في مقابلة مع قناة تلفزيونية تركية امس الأربعاء ان إن (بلاده سترفع حظرها للرحلات الجوية المتجهة إلى السليمانية بشمال العراق اعتبارا من 25 كانون الثاني الجاري)، مؤكدا أنه (ستكون هناك سبع رحلات جوية في الأسبوع). وأغلقت تركيا في تشرين الأول 2017 مجالها الجوي أمام الرحلات من وإلى إقليم كردستان العراق ردا على استفتاء الاقليم على الاستقلال. من جهة اخرى اعلن عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري امس ان حزبه اتفق مع حركة تغيير على تجاوز الخلافات والإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة بإقليم كردستان.وأضاف زيباري في تصريح اعقب اجتماعا للطرفين انه(تم الاتفاق مع حركة تغيير على تشكيل لجنتين، للإتفاق على البرنامج الحكومي الجديد، وإلتزامات الأطراف التي ستشارك بالحكومة)، مؤكدا ان(الاجتماع كان جيدا وقد اشرنا خلاله بأن تشكيل الحكومة قد تأخر، وهذا الامر لا يصب في مصلحة اية جهة).وأضاف زيباري أن (الفراغ الدستوري والحكومي في الاقليم ليس من مصلحة احد)، مشددا على (وجوب الاتفاق على رئيس للبرلمان وان يجتمع البرلمان لنبدأ في عملية تشكيل الحكومة الجديدة) ، ومضى قائلا(ذا تمكنا خلال هذا الشهر من تسمية رئيس للبرلمان فأن هذا الأمر يعد انجازا كبيراً).