أنقرة: إعتقال مسؤول بحزب العمال في السليمانية

انقرة – ماهر اوغلو

اكدت السلطات التركية، اعتقال المسؤول في حزب العمال الكردستاني رمضان غونيش ونقله من محافظة السليمانية إلى تركيا. وقالت مصادر أمنية تركية إن (غونيش الملقب بسوريش، تم احضاره إلى تركيا عبر عملية نفذها جهاز الاستخبارات التركي)، واضافت انه (مسؤول عن تنفيذ 12 هجوما أسفرت عن مقتل 60 عنصرا أمنيا). وكانت الاستخبارات قد قتلت خلال عملية في مدينة القامشلي في سوريا عنصرا في وحدات حماية الشعب الكردية ،يشبه ضلوعه في التفجير الذي وقع في تشرين الثاني الماضي في شارع الاستقلال بإسطنبول وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين. وقالت أن (القتيل يدعى خليل منجي، وقد تم استهدافه في القامشلي بمحافظة الحسكة السورية خلال عملية وصفتها بالدقيقة).