أنقرة‭ ‬تتهم‭ ‬غولن‭ ‬و27‭ ‬آخرين‭ ‬بالتورط‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬السفير‭ ‬الروسي

انقرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

وجّهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التركية‭ ‬الجمعة‭ ‬الاتهام‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬مشتبها‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬مقتل‭ ‬السفير‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عامين،‭ ‬بينهم‭ ‬الداعية‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬غولن‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬والذي‭ ‬تتهمه‭ ‬أنقرة‭ ‬بتدبير‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬في‭ ‬2016‭.‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الأناضول‭ ‬الرسمية‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وجّهت‭ ‬الاتهام‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬مقتل‭ ‬السفير‭ ‬الروسي‭ ‬أندريه‭ ‬كارلوف‭ ‬بالرصاص‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2016‭.‬

وتتّهم‭ ‬تركيا‭ ‬غولن‭ ‬بتدبير‭ ‬الانقلاب‭ ‬الفاشل‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2016،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينفيه‭ ‬الداعية‭ ‬التركي‭.‬

وقُتل‭ ‬كارلوف‭ ‬‭(‬62‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬المخضرم‭ ‬من‭ ‬العهد‭ ‬السوفياتي،‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2016‭ ‬بتسع‭ ‬رصاصات‭ ‬أطلقها‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬جدا‭ ‬شرطي‭ ‬في‭ ‬الـ22‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬يدعى‭ ‬مولود‭ ‬ميرت‭ ‬التينتاش‭ ‬كان‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم،‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬معرض‭ ‬للصور‭ ‬في‭ ‬انقرة‭.‬

وقُتل‭ ‬التينتاش‭ ‬برصاص‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭. ‬وكان‭ ‬هتف‭ ‬عند‭ ‬إطلاقه‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬السفير‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬الله‭ ‬اكبر‮»‬‭ ‬و‮»‬لا‭ ‬تنسوا‭ ‬حلب‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬القوات‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬بصدد‭ ‬استعادتها‭ ‬بالكامل‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الطيران‭ ‬الروسي‭.‬

والمشتبه‭ ‬بهم‭ ‬الثمانية‭ ‬والعشرون‭ ‬متّهمون‭ ‬بـ‮»‬انتهاك‭ ‬النظام‭ ‬الدستوري‮»‬‭ ‬و‮»‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬منظمة‭ ‬ارهابية‮»‬‭ ‬و‮»‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬بهدف‭ ‬الترهيب‮»‬‭ ‬و‮»‬السعي‭ ‬لإثارة‭ ‬الرعب‭ ‬والذعر‮»‬‭.‬

وطلبت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إنزال‭ ‬عقوبات‭ ‬متفاوتة‭ ‬بالمشتبه‭ ‬بهم،‭ ‬بينها‭ ‬عقوبات‭ ‬مشددة‭ ‬بالحبس‭ ‬مدى‭ ‬الحياة،‭ ‬وهي‭ ‬العقوبة‭ ‬التي‭ ‬حلت‭ ‬محل‭ ‬عقوبة‭ ‬الاعدام‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬

وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬اتّهمت‭ ‬مرارا‭ ‬غولن‭ ‬ومنظمة‭ ‬‮«‬خدمة‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬بالوقوف‭ ‬وراء‭ ‬قتل‭ ‬السفير‭ ‬الروسي،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬الاغتيال‭ ‬مخطط‭ ‬نفذته‭ ‬شبكة‭ ‬غولن‭.‬

وفي‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬تركية‭ ‬مذكرات‭ ‬توقيف‭ ‬بحق‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص،‭ ‬بينهم‭ ‬غولن‭.‬

وإلى‭ ‬غولن‭ ‬شمل‭ ‬القرار‭ ‬الاتهامي‭ ‬شريف‭ ‬علي‭ ‬تكلان‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بغولن‭ ‬في‭ ‬اسطنبول،‭ ‬ويترأس‭ ‬حاليا‭ ‬جامعة‭ ‬نورث‭ ‬أميركان‭ ‬ومقرها‭ ‬تكساس‭.‬

وتعتبر‭ ‬أنقرة‭ ‬جماعة‭ ‬غولن‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬إرهابية‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬الاتهامي‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬الجماعة‭ ‬هي‭ ‬منظمة‭ ‬تجسسية‭ ‬استخبارية‭ ‬سعت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجريمة‭ ‬إلى‭ ‬إثارة‭ ‬‮«‬استفزاز‮»‬‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬وروسيا‭.‬

وتحسنت‭ ‬العلاقات‭ ‬الروسية‭ ‬التركية‭ ‬أواسط‭ ‬2016‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬تدهورت‭ ‬إثر‭ ‬إسقاط‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2015‭ ‬لمقاتلة‭ ‬روسية‭ ‬فوق‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭ ‬التركية‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬تركيا‭ ‬مذكرات‭ ‬توقيف‭ ‬عدة‭ ‬بحق‭ ‬غولن،‭ ‬ترفض‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ترحيل‭ ‬الداعية‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬منفى‭ ‬اختياري‭ ‬في‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬منذ‭ ‬1999،‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬توتير‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭ ‬المنضويتين‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭.‬