أنفاس رمضان تشع بالبهجة – عامر محسن الغريري

شعت انوار رمضان شهر الرحمة والطاعة والغفران خير الشهور اختاره الله كما اختار السماء السابعة كأفضل السماوات وخلق الملائكة واختار جبريل وميكائيل واسرافيل كأفضل الملائكة وخلق الايام واختار الجمعة وخلق الليالي واختار ليله القدر وخلق الجنان واختار الفردوس وخلق الانبياء واختار منهم اصحاب العزم ومنهم اختار ابراهيم ومحمد عليهما السلام ثم اختاره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للرسل والانبياء..جاء رمضان اوله رحمة ووسطه مغفرة واخره عتق من النار شهر تفتح فيه ابواب الجنان وتصفد الشياطين انه شهر القرأن والتراحم وأطعام المساكين والفقراء شهر كان فيه رسولنا جوادا كريما ..تعالوا لنخفف من واقعنا في هذه الأيام المباركة ونزيل ما يثير غضب العباد لنبحث عن حلول لازدحامات الطرق واضطراب الكهرباء ومعالجة مشكلة التلوث ونقص المياه ..تعالوا لنعيد حساباتنا فلا نصرف اوقاتنا ودقائق رمضان الثمينة في غير الطاعة والعبادة والتسبيح والقيام وقراءة القران والنهل من سير ال بيت الرسول واصحابه الكرام..تعالوا لنحبس اللسان عن القيل والقال والسمع عما يجرح الصيام والنظر فيما يحرك الفتن ويفسد الطاعة لنرفع الاكف الى الودود الديان ان يوفقنا لصيام رمضان.