أنغام‭ ‬تنهي‭ ‬مقاطعة‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬لوالدها

القاهرة – الزمان
حرص الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة المصرية أنغام، على حضور بروفة حفلها المقبل وذلك بعد خلاف وقطيعة لسنوات طويلة.
الموسيقار محمد علي سليمان، ظهر إلى جانبها في إحدى بروفات الحفل المقرر أن تحييه في مدينة الإسكندرية.
ومن المقرر أن تحتفل المطربة أنغام، مع جمهورها بألبومها الجديد «حالة خاصة جدا» يوم الأحد 17 مارس الجاري، والذي يقام في فندق راديسون بلو بالإسكندرية، بقيادة المايسترو هاني فرحات.
وكانت أنغام، قد أطلقت مسابقة لجمهورها للحصول على دعوات مجانية لحضور حفلها الغنائي في الإسكندرية، وطالبتهم أن يقدموا لها أغنيات ألبومها الجديد «حالة خاصة جدا» بصوتهم، لتختار أفضل ثلاثة من متابعيها لدعوتهم للحضور. و تصالحت انغام مؤخرًا مع والدها وبالتحديد بعد وفاة شقيقتها لوالدها الفنانة غنوة محمد، والتي رحلت عن عالمنا في حادث سير خطير في أكتوبر الماضي.
من ناحية أخرى، تشارك أنغام، كعضو لجنة تحكيم ببرنامج «الزمن الجميل»، إلى جانب الفنان اللبناني مروان خوري، والفنانة المغربية أسما لمنور، والبرنامج مكون من 5 مراحل على 13 حلقة تعرض أسبوعيا، تستمع فيها لجنة التحكيم إلى 100 متسابق، ويتم تصفيتهم إلى 50 للمشاركة في المرحلة الثانية.
كما يتم تصفيتهم إلى 30 في المرحلة الثالثة، وفي المرحلة الرابعة يتم تصفيتهم إلى 10 أصوات، قبل الإعلان عن المتسابق الفائز في المرحلة الأخيرة.