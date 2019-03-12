أنغام‭ ‬تنهي‭ ‬مقاطعة‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬لوالدها

القاهرة‭ – ‬الزمان

حرص‭ ‬الموسيقار‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬سليمان،‭ ‬والد‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬أنغام،‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬بروفة‭ ‬حفلها‭ ‬المقبل‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خلاف‭ ‬وقطيعة‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة‭.‬

الموسيقار‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬سليمان،‭ ‬ظهر‭ ‬إلى‭ ‬جانبها‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬بروفات‭ ‬الحفل‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تحييه‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الإسكندرية‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تحتفل‭ ‬المطربة‭ ‬أنغام،‭ ‬مع‭ ‬جمهورها‭ ‬بألبومها‭ ‬الجديد‭ ‬«حالة‭ ‬خاصة‭ ‬جدا»‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬17‭ ‬مارس‭ ‬الجاري،‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬راديسون‭ ‬بلو‭ ‬بالإسكندرية،‭ ‬بقيادة‭ ‬المايسترو‭ ‬هاني‭ ‬فرحات‭.‬

وكانت‭ ‬أنغام،‭ ‬قد‭ ‬أطلقت‭ ‬مسابقة‭ ‬لجمهورها‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬دعوات‭ ‬مجانية‭ ‬لحضور‭ ‬حفلها‭ ‬الغنائي‭ ‬في‭ ‬الإسكندرية،‭ ‬وطالبتهم‭ ‬أن‭ ‬يقدموا‭ ‬لها‭ ‬أغنيات‭ ‬ألبومها‭ ‬الجديد‭ ‬«حالة‭ ‬خاصة‭ ‬جدا»‭ ‬بصوتهم،‭ ‬لتختار‭ ‬أفضل‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬متابعيها‭ ‬لدعوتهم‭ ‬للحضور‭. ‬و‭ ‬تصالحت‭ ‬انغام‭ ‬مؤخرًا‭ ‬مع‭ ‬والدها‭ ‬وبالتحديد‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬شقيقتها‭ ‬لوالدها‭ ‬الفنانة‭ ‬غنوة‭ ‬محمد،‭ ‬والتي‭ ‬رحلت‭ ‬عن‭ ‬عالمنا‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬سير‭ ‬خطير‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬تشارك‭ ‬أنغام،‭ ‬كعضو‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬ببرنامج‭ ‬«الزمن‭ ‬الجميل»،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفنان‭ ‬اللبناني‭ ‬مروان‭ ‬خوري،‭ ‬والفنانة‭ ‬المغربية‭ ‬أسما‭ ‬لمنور،‭ ‬والبرنامج‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬مراحل‭ ‬على‭ ‬13‭ ‬حلقة‭ ‬تعرض‭ ‬أسبوعيا،‭ ‬تستمع‭ ‬فيها‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬متسابق،‭ ‬ويتم‭ ‬تصفيتهم‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬تصفيتهم‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة،‭ ‬وفي‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬يتم‭ ‬تصفيتهم‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬أصوات،‭ ‬قبل‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬المتسابق‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭.‬