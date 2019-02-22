أنغام‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬زواجها‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الشائعات

القاهرة‭ ‬– الزمان‭ ‬

حسماً‭ ‬للشائعات‭ ‬والتأويلات‭ ‬،‭ ‬وبعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تداول‭ ‬أنباء‭ ‬تفيد‭ ‬بزواج‭ ‬المطربة‭ ‬المصرية‭ ‬أنغام،‭ ‬سرا‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الموزع‭ ‬الموسيقي‭ ‬أحمد‭ ‬إبراهيم،‭ ‬أحيت‭ ‬أنغام‭ ‬حفلا‭ ‬غنائيا‭ ‬كبيرا‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬فبراير‭ ‬الكويت‭ ‬2019‭.‬

و‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬انغام‭ ‬أرادت‭ ‬أن‭ ‬تؤكد‭ ‬للجميع‭ ‬خبر‭ ‬زواجها‭ ‬من‭ ‬الموزع‭ ‬الموسيقي‭ ‬الشاب،‭ ‬حيث‭ ‬ظهرت‭ ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬في‭ ‬يدها‭ ‬اليسرى‭ ‬خاتم‭ ‬الزواج‭ ‬“الدبلة”،‭ ‬وتألقت‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ ‬بأحدث‭ ‬أغانيها‭.‬

فنيا‭. ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬طرحت‭ ‬الفنانة‭ ‬أنغام‭ ‬أحدث‭ ‬ألبوماتها‭ ‬الغنائية‭ ‬“حالة‭ ‬خاصة‭ ‬جدا”‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬الخميس‭ ‬21‭ ‬فبراير‭. ‬وحرص‭ ‬زوجها‭ ‬الموزع‭ ‬أحمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬التهنئة‭ ‬لها،‭ ‬ونشر‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬Instagram‭ ‬صورة‭ ‬لغلاف‭ ‬الألبوم‭ ‬وكتب‭ ‬تعقيبا‭ ‬عليها:‭ ‬“ألف‭ ‬مبروك‭ ‬يا‭ ‬حبيبتي‭ ‬ربنا‭ ‬يسعدك‭ ‬وينجحك”‭.‬

وبدورها‭ ‬ردت‭ ‬عليه‭ ‬أنغام‭ ‬قائلة:‭ ‬“مبروك‭ ‬علينا‭ ‬يا‭ ‬حبيبي”‭.‬

وأشرف‭ ‬الموزع‭ ‬أحمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬على‭ ‬الألبوم‭ ‬كاملا‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬صوت‭ ‬أنغام،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬14‭ ‬أغنية‭ ‬تعاونت‭ ‬فيهم‭ ‬أنغام‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬الشعراء‭ ‬والملحنين‭.‬

وكان‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الفنانة‭ ‬أنغام‭ ‬وزوجها‭ ‬أحمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬كشف‭ ‬أن‭ ‬الزواج‭ ‬تم‭ ‬منذ‭ ‬6‭ ‬شهور‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي،‭ ‬وبعلم‭ ‬عائلتي‭ ‬الطرفين‭ ‬والأصدقاء‭ ‬المقربين‭ ‬فقط،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إعلان‭ ‬الخبر‭ ‬لجمهورها‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬مناسب،‭ ‬نظرا‭ ‬لانشغالها‭ ‬بتجهيز‭ ‬ألبومها‭ ‬الغنائي‭ ‬“حالة‭ ‬خاصة‭ ‬جدا”،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬تفرغ‭ ‬منه‭ ‬تماما‭.‬