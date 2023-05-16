أنصار برشلونة يحتفلون بتتويج فريقهم باللقب

برشلونة (أ ف ب) – نزل أنصار برشلونة إلى الشوارع الإثنين، للاحتفال بتتويج ناديهم بطلا للدوري الاسباني في كرة القدم في فئتي الرجال والسيدات.

وتغلبت كتيبة المدرب تشافي هرنانديس على إسبانيول الأحد 4-2 لتحصد لقب الدوري المحلي للمرة السابعة والعشرين في تاريخه والأول منذ 2019، بينما توج فريق السيدات ببطولة الدوري للمرة الرابعة تواليا في نهاية نيسان/أبريل.

وهتف بعض المشجعين بإسم ليونيل ميسي الذي سيرحل عن صفوف فريقه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي في نهاية الموسم على أمل أن يتمكن برشلونة من إعادته الى “بيته” هذا الصيف بعمر 36 عاما.

وأكد رئيس برشلونة جوان لابورتا الاثنين أنه سيفعل “كل ما في وسعه” لإعادة النجم الأرجنتيني إلى النادي.

وانتقل اللاعبون الذين جلسوا على متن حافلتين مكشوفتين من ملعب كامب نو إلى قوس النصر في المدينة على بعد ثمانية كيلومترات بين صفين من المشجعين الذين اطلقوا العنان لاحتفالاتهم.

وارتدى اللاعبون قمصانا تحمل شعار “الدوري الإسباني لنا، المستقبل أيضا”. وقال حارس المرمى الالماني مارك أندريه تير شتيغن لشبكة النادي “إنه فخر لمشاركة هذا الامر (مع الجماهير) وجعلهم أقرب من أي وقت مضى”.