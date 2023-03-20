أنشيلوتي يشكّك في نزاهة التحكيم بعد خسارة الكلاسيكو

{ مدريد- وكالات – شكك الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في نزاهة التحكيم عقب الخسارة ضد برشلونة بنتيجة بهدفين مقابل هدف في ملعب “سبوتيفاي كامب نو” معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة 26.

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن إلغاء هدف أسينسيو بسبب التسلل: “لا تزال لدينا شكوك، ونحن ذاهبون إلى مدريد بعدم يقين حول ذلك القرار”.

وعن فارق ال12 نقطة مع برشلونة أوضح: “لقد كانت لديهم استمرارية أكثر منا”.

وحول الخسارة الثالثة على التوالي ضد برشلونة، علق: “خضنا المواجهة على ملعب صعب وأمام خصم قوي، لكننا قدمنا أداء جيدا ولم نستحق الهزيمة”.