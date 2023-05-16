أنشيلوتي: قمة مدريد مع سيتي مواجهة بين أفضل فريقين بأوروبا

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – يعتقد المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أن أفضل فريقين في أوروبا سيتنافسان وجهاً لوجه على مكان في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأربعاء عندما يزور العملاق الإسباني مانشستر سيتي الإنكليزي.

وتعادل الفريقان 1-1 ذهابا الثلاثاء الماضي في مدريد، ويسعى سيتي الى استغلال عاملي الارض والجمهور الاربعاء للثأر من النادي الملكي الذي أطاح به من الدور ذاته العام الماضي في طريقه الى اللقب الرابع عشر في تاريخه في المسابقة والخامس في المواسم التسعة الاخيرة.

وقال أنشيلوتي الثلاثاء في مؤتمره الصحافي عشية المباراة على ملعب الاتحاد في مانشستر “مدريد وسيتي في هذه اللحظة هما أفضل فريقين في أوروبا وبالتأكيد ستكون مباراة مثيرة كما كانت في الذهاب”.

ولم يخسر سيتي في 22 مباراة في مختلف المسابقات ويقترب من تحقيق ثلاثية نادرة حيث يتصدر الدوري الإنكليزي وبلغ المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي ويسعى الى لقبه الاول في تاريخه في مسابقة دوري الابطال.

وقال أنشيلوتي “خطتنا ستكون هي نفسها كما هو الحال دائمًا: تحقيق أقصى استفادة من اللاعبين، فرديًا وجماعيًا. لكن من الواضح أنها ستكون مباراة صعبة جدا”.

وتابع “أعتقد أننا يمكن أن نقدم أداءً أفضل من مباراة الذهاب، لكنهم سيفعلون ذلك أيضًا .. ربما نعتقد أنه يمكننا القيام بعمل أفضل (…) نحن مليئون بالأمل ولدينا دافع كبير. نعلم أن المهمة ستكون صعبة جدًا، لكن في بعض الأحيان تساعدنا الصعوبة في تقديم أفضل ما لدينا”.

ويخوض أنشيلوتي مباراة الاربعاء بتشكيلته الكاملة بعد تعافي لاعب الوسط الدولي الفرنسي إدواردو كامافينغا من إصابة في الركبة أجبرته على عدم إكمال مباراة خيتافي (1-0) السبت في الدوري المحلي.

ويعود قطب الدفاع الدولي البرازيلي إيدر ميليتاو بعد غيابه عن مباراة الذهاب بسبب الإيقاف حيث لعب مكانه الألماني أنتونيو روديغر.

ورفض أنشيلوتي تأكيد من سيبدأ في مركز قلب الدفاع بعد تعليقاته في نهاية الأسبوع والتي ألمح فيها إلى أن روديغر سيبدأ مباراة الذهاب بعد أن تألق في رقابة الهداف النروجي الفتاك لسيتي إرلينغ هالاند صاحب 52 هدفًا في مختلف المسابقات ذها الموسم.

وتحدث أنشيلوتي عن هالاند مجددا “عندما نحلل فريقًا، لا نحلل لاعبًا واحدًا. الأمر لا يتعلق بهالاند، علينا تقييم جميع اللاعبين. لا يجب أن نراقب هالاند فقط، بل جميع اللاعبين”.

من جهته، قال لاعب الوسط الدولي الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش “لعبنا الكثير من هذه المباريات .. نصف النهائي والنهائي”.

وأضاف “لدينا ثقة وهدوء لأننا نؤمن بشخصيتنا ومؤهلاتنا وهذا ما أراه يومًا بعد يوم”.