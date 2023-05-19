رسالة بغداد

أنشودة حارس الأحلام في رواية

عن دار الذاكرة للنشر والتوزيع صدرت للروائي والمحامي علي ضياء الدين رواية (انشودة حارس الاحلام) تقع في335 صفحة من القطع الكبير.ومنها نقرأ(لنتمسك بأحلامنا.انها جميلة ولا عيب فيها. عليك ان تفرقي ما بين الاحلام والاوهام.الاحلام حية وان لم تتحقق .اما الأوهام فمآلها الفناء والعدم).كما نقرأ(اسمعيني يا اماني،روح اي امة تكمن في احلامها،روح اي انسان،كذلك ،تكمن في حلمه الشخصي، لا قيمة لأي منهما،الامة او الفرد،اذا خليا من الاحلام .انت لا قيمة لك بدون احلامك كما انا بالضبط. من المهم ان تتحقق الاحلام لكنها اذا لم تتحقق فتلك ليست نهاية الدنيا.انا شخصيا لن اتخلى عنها اذا لم تتحقق فورا لانها ستتحقق في وقت ما.انها احلامي وعلي مسؤولية التشبث بها وحراستها).

ولضياءالدين إصدارات عدة منها:(ممرات لاحلام الخريف)،(خرائب الكريستال)،(انهار).