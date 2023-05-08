أنس جابر تتراجع في التصنيف العالمي وشفيونتك تواصل الصدارة

{ مدريد- وكالات – تراجعت التونسية أنس جابر 3 مراكز في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين لتحل في المرتبة السابعة.

بينما تواصل البولندية إيجا شفيونتك تصدر الترتيب رغم هزيمتها في نهائي بطولة مدريد ذات الألف نقطة أما البيلاروسية آرينا سابالينكا.

وحرمت الإصابة أنس جابر من الدفاع عن لقب بطولة مدريد التي توجت بها عام 2022.

وتواصل سابالينكا احتلال وصافة التصنيف تليها الأمريكية جيسيكا بيجولا مستقرة في المركز الثالث.

وتقدمت الأمريكية كارولين جارسيا مرتبة واحدة لتصعد إلى المركز الرابع، تليها الأمريكية كوكو جوف متقدمة مركزا هي الأخرى.

وارتقت مركزا أيضا الكازاخية إلينا ريباكينا لتحل في المرتبة السادسة تليها جابر ثم اليونانية ماريا ساكاري في المركز الثامن متقدمة مركزا .

وجاءت في المركز التاسع الروسية داريا كاستكينا متراجعة مرتبة واحدة، وأخيرا تواصل التشيكية بترا كفيتوفا احتلال المركز العاشر.

وفي سياق متصل واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، احتلال صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر كما حافظ الإسباني كارلوس ألكاراز، المتوج أمس ببطولة مدريد للأساتذة، على وصافة الترتيب بفارق ضئيل للغاية عن المتصدر.

ويتصدر ديوكوفيتش التصنيف برصيد 6775 نقطة، بفارق خمس نقاط أمام الإسباني كارلوس ألكاراز (6770) وقد ضمن استعادة صدارة التصنيف العالمي أيا كان ما سيحدث في بطولة روما للأساتذة التي تنطلق هذا الأسبوع.

يرجع السبب في ذلك إلى أن اللاعب الصربي فاز ببطولة روما ذات الألف نقطة العام الماضي ومن ثم لا يمكنه إضافة نقاط إذا فاز في نسخة هذا العام، في حين أن الإسباني الشاب لم يخض المنافسة الإيطالية العام الماضي وباستطاعته إضافة نقاط.

فحتى لو خسر ألكاراز في المباراة الأولى سيحصل على 10 نقاط، ما سيكفي للتقدم على ديوكوفيتش واستعادة الصدارة بغض النظر على أداء الأخير في بطولة روما.

ولم يشهد التصنيف العالمي للاعبين العشر الأوائل هذا الأسبوع سوى تغييرا واحدا، تمثل في تقدم الأمريكي تايلور فريتز إلى المركز التاسع على حساب الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم الذي تراجع للمرتبة العاشرة.

وحافظ الروسي دانييل ميدفيديف على المركز الثالث بالترتيب، يليه النرويجي كاسبر رود رابعا، ثم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس خامسا.

وواصل الروسي أندريه روبليف احتلال المركز السادس، كما حافظ الدنماركي هولجر رونه والإيطالي يانيك سينر على المركزين السابع والثامن، على التوالي.

وحقق الألماني يان لينارد شتراف (33 عاما) أعلى قفزة في قائمة المراكز ال100 الأولى بالتصنيف العالمي، بعدما بلغ نهائي بطولة مدريد قادما من الأدوار التمهيدية، فقد صعد 37 درجة دفعة واحدة ليرتقي إلى المرتبة ال28 وهو أعلى تصنيف يحققه على مدار مسيرته.