أنت آمن – محمد علي شاحوذ

الى روح الدكتور احمد المدفعي لو انك كنت من الذين زوروا شهادتهم في الاعدادية،وحصلوا على الماجستير والدكتوراه بالمراسلة من احدى الجامعات الوهمية،فأنت آمن .ولو كنت من اهل الجهل والظلال،الذين يحترفون كل طرق الدجل والشعوذة والنصب والاحتيال فأنت آمن. و لو انك نهبت كل اموال العباد،وتصرفت بكل مقدرات البلاد،فلن تجد احدا يجرؤ على محاسبتك،فأنت آمن. ولو انك كنت مسؤولا فاشلا،لا هم لك سوى المحافظة على مكاسبك الخاصة،واستغلال مركزك للانتقام من كل من يعمل بغير هواك،فلا أحد يحاسبك او يعزلك،فأنت آمن. ولو انك ضربت كل القوانين عرض الحائط،وكفرت بكل الشرائع السماوية والوضعية،واستهترت بكل المذاهب والملل،فأنت آمن. ولو انك كنت بوقا منافقا تخوض مع الخائضين،أو سيفا ظالما،غاشما بيد أحد الطغاة فأنت آمن.

ولو انك استحللت دماء الابرياء،وقتلت بوضح النهار متعمدا الف رجل،وخطفت، وحرقت،وعذبت وساومت،وابتززت،وتطاولت،وتجبرت،فأنت آمن.

ولأنك كنت انسانا بريئا فقط،لذا فأنت غير آمن.