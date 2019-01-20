أنباء متضاربة بشأن تكفّل الدوحة بمصاريف المؤتمر

العراق يدعو من قمة بيروت الإقتصادية إلى سوق عربية متكاملة للكهرباء

بيروت – وجدان شبارو

دعا وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الاحد الى وضع اطار تشريعي لسوق عربية متكاملة للكهرباء.وقال الحكيم في كلمته خلال القمة الاقتصادية التي افتتحت اعمالها في بيروت امس (ندعو لوضع اطار تشريعي لسوق عربية متكاملة للكهرباء)، مشددا على وجوب ان (تحدد القمة ملفات التنمية وفق توقيتات زمنية محددة). واضاف أن (العراق أصبح اليوم نقطة التقاء لا افتراق، وأبوابه مشرعة للتعاون، والتكامل العربي بجميع صوره، وسيلعب دوراً محورياً في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي بناء منظومة علاقات عربية مشتركة قائمة على تبادل المصالح بعيداً عن المحاور)، مضيفا أن (سياسة العراق منصبة على الانفتاح الاقتصادي، ومد يد الصداقة والتعاون لجميع الدول الشقيقة والصديقة، وبناء شبكة علاقات اقتصادية واسعة وجذب الاستثمارات الأجنبية). ودعا إلى (تحقيق التكامل الاقتصادي، وتأسيس مناطق اقتصادية مشتركة كبرى، وتحويل الحدود بين دولنا إلى مناطق استثمار). وتابع (لابد من العمل على إيجاد آليات فاعلة، وقابلة للتطبيق في مجال التعاون الاقتصادي بتشجيع الاستثمار المشترك للمشاريع المدرة للدخل للقضاء على البطالة). ورأى ان (استمرار التردي الاقتصادي في بعض دول المنطقة يعد من التحديات الكبرى التي تهدد الأمن والاستقرار)، مشيرا الى إن (توفير منطلقات الأمن الغذائي لبلداننا العربية يعد ركيزة أساسية في تعزيز العمل العربي المشترك بما يخدم المواطن العربي). وكان الحكيم قد التقى على هامش أعمال القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية نظيريه المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي وبحث معهما بنود مشروع جدول أعمال القمة الذي يتضمن 24 بنداً تتناول الملفات الإقتصادية والإجتماعية العربية. وكان الحكيم قد التقى الوزيرين كلا على حدة في وقت سابق قبل ان يجمعهم لقاء ثلاثي. كما التقى بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وبحث معه تعزيز الروابط المشتركة ودعم العراق ومجمل القضايا والتطورات التي تشهدها المنطقة. من جهته دعا الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمة افتتح بها القمة إلى توفير الشروط اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم من دون انتظار التوصل إلى حل سياسي.وجرى افتتاح القمة في دورتها الرابعة في ظل غياب الغالبية الساحقة من الرؤساء والقادة العرب. وحضر افتتاح القمة إلى جانب عون كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، فيما مثل رؤساء حكومات ووزراء قادتهم المتغيبين. واعتذر عدد من الرؤساء في الأيام الأخيرة عن الحضور من دون تقديم أسباب واضحة، آخرهم الرئيسان التونسي والصومالي.وقال عون في كلمة الافتتاح إن (لبنان يدعو المجتمع الدولي الى بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين الى بلدهم ولا سيما إلى المناطق المستقرة، أو تلك المنخفضة التوتر، من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل إلى الحل السياسي).وتقدر السلطات اللبنانية وجود نحو مليون ونصف مليون لاجىء سوري يعيش غالبيتهم في ظروف صعبة، ويثقلون كاهل الاقتصاد اللبناني الهش أصلاً. وتُعد قضية اللاجئين من أبرز النقاط الواردة في جدول أعمال القمة الاقتصادية، والتي يطالب لبنان بإقرار بند حول ضرورة عودتهم. كما دعا عون إلى (تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية).واعرب عون عن أسفه لـ(عدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذرٍ لغيابهم).وقال (كنا نتمنى أن تكون هذه القمة مناسبة لجمع كل العرب، فلا تكون هناك مقاعد شاغرة، وقد بذلنا كل جهد من أجل إزالة الأسباب التي أدت الى هذا الشغور، إلا أن العراقيل كانت للأسف أقوى).وأعلن وزير خارجية الكويت خلال الجلسة الافتتاحية مبادرة لإنشاء صندوق للإستثمار في مجال التكنولوجيا والاقتصاد برأس مال قيمته 200 مليون دولار أمريكي بمشاركة القطاع الخاص.وستسهم كل من قطر والكويت بـ 50 مليون دولار في هذا الصندوق. من جهة اخرى نفى السفير القطري لدى بيروت محمد حسن جابر الجابر ( صحة المعلومات التي ترددت في عدد من وسائل الاعلام عن تكفل الدوحة بمصاريف القمة العربية الاقتصادية وعن وديعة قطرية ستوضع في المصرف المركزي اللبناني)، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية وذكرت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق من يوم امس أن أمير قطر الشيخ تميم الذي حضر جلسة افتتاح القمة ثم غادر الى بلاده سيتكفل بكافة تكاليف القمة المنعقدة في بيروت وسيضع مليار دولار وديعة في المصرف المركزي اللبناني، إضافة إلى تقديمات عينية لعدد من الوزارات. وقالت صحيفة النهار اللبنانية إن أمير قطر حضر خصيصا لحضور جلسة الافتتاح،وسماع كلمة الرئيس عون، وتأكيد دعمه للبنان ثم غادر.

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