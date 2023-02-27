دايوو تنهي عملية دق ركائز الرصيف الأول لميناء الفاو الكبير

أنباء عن وفاة عامل أجنبي جراء سقوط كرينات في موقع الفاو

البصرة ــ أمجاد ناصر

بغداد – خلود محمد

افاد شهود عيان بسقوط كرينات اثناء العمل بموقع شركة دايو الكورية في ميناء الفاو بالبصرة.

وتحدثت تقارير اطلعت عليها (الزمان) امس ان (الحادث ادّى الى وفاة عامل اجنبي وإصابة عامل عراقي بجروح خطيرة).

وانتهت الشركة الكورية المنفذة لمشروع الارصفة الخمسة في ميناء الفاو الكبير من عملية دق الركائز بالرصيف الاول بأشراف الشركة العامة للموانئ .

وقال مدير الشركة فرحان الفرطوسي، في تصريح لـ (الزمان)، امس ان شركة دايوو انجزت، عملية دق الركائز للرصيف الاول ، بالرغم أن الفترة الماضية شهدت حالة جوية متقـلبة وانتشار الضباب بشكل ادى الى انعدام الرؤيا في موقع العمل ، واضاف ان الشركة مستمرة باعمال تغليف الركائز بقــميص كونكريتي مســـــــلح لحمايتها من الصدأ ، وفرش طبقة حماية المنحدرات مع حـــــقنها بالاسمنت لتثبيت المنحدرات وضمان عدم تأثر الاعماق نتيجة الترسبات البحرية .

مبيناً ان، عدد الركائز الكلي بلغ (1736) ركيزة، وأن المشروع يسير وقف التوقيتات الزمنية للمشروع ، وأن نسب الانجاز الفعلية المتحققة على الارض هي أكثر مما مخط له خاصة بعد المباشرة بأعمال تثبيت القطع الكونكريتية المسلحة لسطحة الرصيف .

حظر اوربي

وبحث وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، مع مسؤولين في اتحاد النقل الجوي الدولي، ملف الحظر الأوروبي على الطائر الأخضر، بحضور مدير عام شركة الخطوط الجوية، كريم كاظم حسين، في جنيف. وذكر البيان ان (السعداوي ناقش مع نائب الرئيس ونائب المدير العام، كونراد كليفورد، ونائب الرئيس للمنتجات التجارية والخدمات في اتحاد النقل الجوي الدولي، فريدريك ليجر، سبل التعاون المشترك، وتمكين الخطوط الجوية العراقية من استعادة عضويتها الكاملة في الاتحاد، على هامش اجتماعات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا في جنيف بسويسرا)، ولفت الى (مسؤولي الاياتا، دور الناقل الوطني وعمله في تشخيص مواضع الخلل والمعالجة، من اجل رفع الحظر الأوربي عن الطائر الأخضر، وضمان عودته الى الحاضنة الدولية، واخذ مكانته الريادية في مجال النقل الدولي، بما يتناسب مع تأريخه الممتد منذ عشرات العقود)، مضيفاً ان (الشركة العامة للخطوط الجوية، نفذت العديد من المشاريع التطويرية في مرافقها، وانظمة التشغيل)، واشار السعداوي الى (ضرورة إجراءات السلامة الجوية لتأمين مرور الطائرات عبر اجواء العراق)، مؤكداً ان (الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، التابعة للنقل، جهزت المنظومات الملاحية المختصة والإجراءات الخاصة بانسيابية الحركة الجوية المحلية، لتأمين الأجواء للطائرات العابرة أو الهابطة أو المغادرة عبر الكشف الراداري)، وطالب الوزير من مسؤولي اتحاد النقل الدولي، تعزيز الطائرات التي تمر عبر اجواء العراق، وزيادة اجورها).

في غضون ذلك، ثبت السعداوي، الدفعة الأخيرة من متعاقدي شركة النقل الخاص، التابعة الى الوزارة. وبحسب البيان ان (الوزارة استكملت اجراءات تثبيت موظفي العقود في الـــــشركة على الملاك الدائم، بتوجيهــــات الوزير).

دفعة أخيرة

منوهاً الى (سعيه في تثبيت جميع المتعاقدين مع الوزارة، وتثبيت الدفعة الأخيرة البالغ عددهم 36 منتسباً، استناداً الى قرارمجلس الوزراء وموافقة وزارة المالية)، واوضح ان (الوزارة تولّت حسم ملف العقود ، من اجل دعم شريحة الشباب بصفة عقود على ملاكات الوزارة، وضمان حقوقهم المشـــــــروعة، وفقاً للسياقات القانونية والإدارية)، وتابع ان (الموظفين اعربوا عن تقديرهم لجهود الوزير في ضمان حقوقهم بالتثبيت، متعهدين بتقديم خدماتهم للشركة والوزارة، بما يخدم المنفعة العامة).