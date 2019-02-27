الربيعي تتميّز بدور الراوية الصامتة في أحدث أفلامها

أنا يوسف يا أمي يروي جوانب من حرب الثمانينات

بغداد – ياسين ياس

عرض على شاشة المسرح الوطني مؤخرا فيلم انا يوسف ياامي تاليف واخراج الفنان محمد رضا الفرطوسي.

عن الفيلم واحداثه التقت (الزمان) الممثلة زهرة الربيعي بطلة الفيلم فقالت ( يعد فيلم انا يوسف ياامي اول تجربة سينمائية للفرطوسي والفيلم يتناول موضوعة الحرب والمعاناة الناتجة عنها).

واضافت (لغة الفيلم عربية وهو من تمثيل الايراني عباس غزالي الى جانب الفنانين حميد الموسوي وحميد حميدي واحمد حيدري والفيلم يروي حكاية شاب بغدادي اسمه يوسف يشارك في الحرب فيعتقله الجيش ويختفى اثره ) موضحة (الفيلم هو انتاج مشترك لشركة اوركيد من العراق، وشركات مساهمة من الكويت وايران بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح).

وعن المشاركات في المهرجانات الخارجية أكدت الربيعي (ان الفيلم شارك في المكسيك و حصد جائزة النخلة الفضية، ومهرجان دلهي، و مهرجانات سينمائية أقيمت في البرازيل وامريكا وحصل على جوائز عديدة هناك) .

وسبق للمخرج الفرطوسي ان اخرج عدة افلام وثائقية منها ايران الجنوب الغربي الذي شارك في العديد من المهرجانات العالمية كميونخ وكان ودبي وبرشلونة وحصل على العديد من الجوائز .

وعن الفيلم قال الناقد علي الطيب (تخرج المخرج الفرطوسي من معهد السينما وتتلمذ على يد المخرج هباس كيا رستمي وهو احد اعضاء بيت السينما الايرانية وشارك في العديد من الورش السينمائية في دول عدة ونال العديد من الجوائز وفاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان الفجر الايراني ) واضاف ( محور الفيلم يدور حول الحرب العراقية الايرانية وتم انتاجه باللغة العربية وهو اول فيلم روائي طويل للفرطوسي الذي اخرج العديد من الافلام الوثائقية).

وقال الناقد السينمائي مهدي عباس ( عمل سينمائي باللهجة العربية والخليجية ويتناول عدة قضايا زاخرة بالتشويق والغموض من خلال قصة انسانية ) واضاف ( ياخذنا الفيلم الى حكاية انسانية من خلال كاروك المهد وتقع احداثه في العراق حيث ام يوسف زنوب الراوية الصامته وهي تستظل بحكاياتها وتكشف الايام النقاب عن مخابئ تحتفظ بها لنفسها والفيلم يتحرك عبر ثلاثة ايام بغدادية غطينا بها المهمشين لكن هناك هامش مدفون تحتنا في نهارات وليالي بغداد والفيلم من انتاج مؤسسة فنية كويتية).