أنا مذنب – واثق الجلبي

لم تذنبي

فأنا بكل صراحة

ووقاحة وجهالة

(أنا مذنب)

لم تذنبي

هل تذنب الشمس البريئة

في وداع المغرب ؟

هل يذنب القمر المنير

في صباح أشيب ؟

هو طبعهم هذا الذي

يدمي الحمام بزهوه المتعجب

هل تطربين

يا نفس من دنس الرحيـل وتشربي؟

هل تمرحين والقلب بين خوافق ودوافق

يمضي وانت بكل وقاحة تتهربين

أو تضحكين

أوتلعبين

يا نفس من نفسي خجلت

ومنك يا نفسي اهربي

أواه يا قحط القلوب المتعب

الله يا طعم الرجوع الأعذب

فالقلب بين تأوه وتنهد يصغي الى وقع عظيم مُندب

لم تذنبي

انا من قتلت الروح

انا من سكبت الكأس

انا من خنقت القلب

كلتا يداي زلازل من فرط قبح إساءتي

من سوء ما صاغ السراب

وبعد كل إساءتي

وغباوتي

سامحتني

ووقعت في ذنبي

وكأنني والذنب في هذا الزمان كتوأم

من فرط حب .. قيل يا ذنب أذنب.