أناشد السوداني – وليد الشطري

الفساد أستشرى ضغوطات هائلة على رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني بغلق أخطر ملفات الفساد مؤخراً ..

دولة الرئيس نحنُ أمام معركة وجود ..

تاريخك مشرف بشهادة الجميع ..

فكن كما عهدناك على صهوة الجواد فارساً مغوار وكلنا معك في خندق واحد لإنقاذ العراق ..

أطالبك وأناشدك

بأحالة جميع من تورط بملف فساد سندات قطع أراضي الأنبار لهيئة النزاهة مهما كانت مناصبهم وهذا مطلب جماهيري فلا تستجيب لضغوطات سراق قوت الشعب شرذمة الفاسدين .. أستمد العزم من حبيب الفقراء في ذكرى أستشهادة من أمير المؤمنين علي سلام الله عليه وأدخل تاريخ المجد من أوسع أبوابه..

ورجائي ثم رجائي لسماحة السيد مقتدى الصدر نصرة السوداني في محاربة جائحةالفساد.. فالمعركة مع حيتان الفساد معركة وجود ..

اللهم أني بلغت فأشهد..

وما على الرسول ألا البلاغ