أم قصي تشارك بازاحة الستار عن تمثال نصفي لها

بغداد – الزمان

احتفت دائرة الفنون وبالتعاون مع لجنة تمكين المرأة في وزارة الثقافة بإزاحة الستار عن تمثال بروتريه للبطلة أم قصي صباح الأحد العاشر من اذار الجاري على قاعة دائرة الفنون.وأوضح المدير العام لدائرة الفنون علي عويد العبادي عن انجاز التمثال بشكل كامل بإشراف مباشر منه وفقا لبيان تلقته (الزمان) امس واضاف (ان انجاز التــــــمثال جاء بقياس 40 سم مع قاعدة يثبـــــــت عليها بقياس 40 سم ليصبح الارتفاع الكلي 80 سم، وساهم في تصميم التمثال الفنانون طه وهيب وحسام حازم سلو وعبد السلام إسماعيل وان مكان التمثال سيكون في متحف الفن الحديث للإعمال الفنية بدائرة الفنون وانه تم أنجاز التمثال بمواصفات استخدمت فيه تقنيات فنية لإظهار الملامح الكاملة لوجه البطلة وجاء هذا العمل بشكل متواصل ولساعات متأخرة من النهار إضافة إلى أيام العطلة الرسمية من قبل كادر قسم المصاهر التابع لدائرة الفنون) وأشار المدير العام (إن مشروع إقامة تمثال للبطلة أم قصي جاء بتوجيه من وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني أثناء استقباله للبطلة أم قصي وشرف كبير لنا بأن يُوكل لدائرتي مهمة تنفيذ التمثال للبطلة) .

عيد المرأة

وقال وزير الثقافة والسياحة والاثارعبد الأمير الحمداني خلال الاحتفال الذي اقيم تزامناً مع مناسبة عيد المرأة العالمي وتحت شعار ( المرأة العراقية رمز الشجاعة والبطولة)، (اليوم نستذكر المرأة أما وأختا وزوجة ومتصدية للإرهاب وعبر التاريخ أثبتت المرأة العراقية إنها سيدة متصدية، ومبدعة، وبارعة، وفنانة، وهذا التكريم هو اقل ما تقوم به الوزارة) مضيفاً (إننا اليوم نحتفي في هذا المجال بالقامة العراقية الحاجة أم قصي التي أثبتت إنها عراقية أصيلة قدمت صورة إنسانية رائعة باحتضانها وإيوائها مجموعة من الشباب). وكانت أم قصي قد كُـــــرمت عام2015 من قبل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بوسام الوطن وفريضة الحج على نفقة الدولة، كما كرمت من قبل زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب بجائزة أشجع نساء العالم عن إنقاذها أرواح 58 شاباً من مجزرة سبايكر.