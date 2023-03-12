أم شوقي ومطعم الفقراء – وليد الشطري

أم شوقي يا وجع العراق..

يا لوعة الفقراء..

يا تاج ساسة الرياء..

في بيت متواضع أيل للسقوط..

أم شوقي

تطعم الفقراء بوجبة غداء بألف دينار..

أي قلب مفعم بالمروءة والكرم تمتلك هذه الأم العراقية العظيمة..

تطعم الفقراء بألف دينار..!؟

الله أكبر يا سماءُ تكلمي..

العراق يطفو على سطحِ بحرٍ من النفط..

ومن أغنى دول العالم..

أين العدالةُ يا سماءُ تكلمي.؟

شكراً وألفَ ألفِ شكر لقناة الشرقية ظهيرة الجمعة التي سلطت الضوء على مطعم شريحة الفقراء مطعم الأم العظيمة أم شوقي ..

أناشد صاحب القلب المفعم بالمروءة والشهامة الأستاذ سعد البزاز أن يساند أم شوقي بتكريمها بمطعم للفقراء..

ودار سكن..

أنا واثق حبيب الفقراء أبو الطيب الأستاذ سعد البزاز أهل لكل ما هو مفرح..

أنتظروا المفاجأة من حبيب الفقراء أبو الطيب..