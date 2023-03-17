أم الشهداء خنساء نينوى – سعد الصائغ العبيدي

الام العراقية التي ضربت مثلاً رائعاً في الصبر :

. الحاجة فضة السلطان الوكاع عزاوي الجبوري زوجة الشيخ عبد الله الفرمان الوكاع وهي من موالي1937 قرية لزاكة-القيارة – محافظة نينوى وتوفيت عن عمر ناهزة ( 83) عاماً بتاريخ 2020/3/14.

. أم صابرة محتسبة لله تعالى فقدت تسعة من ابنائها .. (6) شهداءو( 3) أحفاد آخرين .

1. الابن الاًول ( البكر) : محمد عبدالله فرمان توفي اثر حادث سيارة عام 1978 عندما كان عسكرياً في بغداد وتنازل والده عن الجاني .

2 الابن الثاني : حسين عبد الله الفرمان لقب (ابو الغيرة) عندما استنجدت فتاة صغيرة من جيرانه عام2007 لانهم تعرضوا الى سراق وقطاع طرق في ليلة ظلماء فخرج لنجدتهم وتبادلوا بإطلاق النار واصيب في رأسه وصدره وتوفي في الحال .

3 الشهيد جبار عبد الله الفرمان الذي استشهد على يد تنظيم القاعدة عام 2013 عندما تصدى لهم .

5. الشهداء الثلاثة ( الدكتور ميسر عبد الله / الشهيد محمود عبدالله / الشهيد حماد عبد الله الفرمان ) تم اعتقالهم عام2014 من قبل داعش وقتلهم إمام والدتهم وفجروا منزلهم ومنعوا الناس من الاقتراب منهم. 5. عام 2015 قام الدواعش باعتقال زوجة الشهيد محمود بتهم كيدية. 6. عام 2016 استشهد الحفيد الشهيد محمود من قبل داعش . 7. عام 2017 استشهد الحفيد الشهيد فراس وهو يقاتل داعش. 8. توفي والد الشهداء ( الشيخ عبد الله الفرمان ) عام

-لام المثالية الصابرة المحتسبة لله تعالى على مااصابها من فقدان اعز مالديها من أولادها واحفادها على يد عناصر ارهابية فاستحقت (الحاجة فضة السلطان الوكاع) لقب ” خنساء نينوى ” لفقدانها اولادها وأحفادها وهي اليوم تودع ولديها ( مظفر وخالد ) .

– ورثى الاستاذ الدكتور عبد الوهاب العدواني ببيت شعري جميل :

حقاً هي الخنساء في ايامنا

كم اشبهت في حالها الخنساء

رحم الله الشهداء والمتوفين ورحم الله الحاجة واسكنهم فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون