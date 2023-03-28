أمي علمتني صغيرة – اخلاص علي الوزان

كلمة امي تعني الكثير عند البعض وليس الكل عندما اقول امي تعبر الكثير عن شخصيتي سواء قوة الاراده او المسؤولية اتجاه اولادي وبلدي نعم عندما تكون مثقفه وداركة الامور يعني هي مدرسه ومع مدرسة الحياة يبنى جيل قوي ونحن نعلم اغلب النساء والامهات لم يتعلمن حتى كتابة اسمهن ولكن تتمتع بثقافه عالية ودراسة عاليـــــــــة هكذا هن امهاتنا قديما كانت ترشدنا الصح والخطا والحلال والحـــــــرام ونسمع الكلام اهم شي وكانت تضحي من اجلنا كثيرا هي العطاء بدون مقابل ولا امتـــنان هي تريدنا سعداء فقط نتمتع بصحة جيده هي الام والصديقه امي ما احلى كلمة امي تعطينا دفئ وحنان وثـــــــقة بالـــــــنفس ومهما كتبنا ونكتب لا نجازيها كل عام وانت بخير اقل شي نقدمه لك ايتها الام الله يرحــــــــم جميع الامهات.