أمين عام الجامعة العربية لـ(الزمان): الاتحاد الأفريقي لن يحل أزمة سد النهضة

​تحذيرات‭ ‬من‭ ‬زلزال‭ ‬أثيوبيا‭ ‬والفقي‭:‬المشروعات‭ ‬المشتركة‭ ‬تخلق‭ ‬التفاهم

​‭ ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​أكد‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬إجابته‭ ‬عن‭ ‬سؤال‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬لأزمة‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تقدمت‭ ‬بمشروع‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬عربي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التعنت‭ ‬الأثيوبي‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة،‭ ‬وأن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭. ‬وأضاف‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬أن‭ ‬أثيوبيا‭ ‬تحاول‭ ‬كسب‭ ‬الوقت‭ ‬وحصر‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬الذي‭ ‬لن‭ ‬يحل‭ ‬الأزمة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬سد‭ ‬أثيوبيا‭ ‬يهدد‭ ‬المجتمعات‭ ‬الزراعية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭.‬

‭ ‬ودعا‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لتحمل‭ ‬مسؤولياته‭ ‬تجاه‭ ‬تلك‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭ ‬،‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬حذر‭ ‬فيه‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬إنهيار‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬بعد‭ ‬حدوث‭ ‬زلزال‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬السد‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬بقوة‭ ‬4‭ ‬ريختر‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬قال‭ ‬د‭. ‬عباس‭ ‬شراقي‭ ‬أستاذ‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬أن‭ ‬أثيوبيا‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الأخدود‭ ‬الأفريقي‭ ‬العظيم‭ ‬ومعرضة‭ ‬للزلازل‭ ‬دائما،‭ ‬كاشفاً‭ ‬أن‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬يوم‭ ‬الاحد‭ ‬الماضي‭ ‬متوسط‭ ‬الشدة‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬زلزال‭ ‬ضخم‭ ‬بعد‭ ‬ملء‭ ‬السد‭ ‬ب74‭ ‬مليار‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انهياره‭ ‬ويؤدي‭ ‬إلى‭ ‬طوفان‭ ‬يغرق‭ ‬مساحات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬السودان،‭ ‬ويحدث‭ ‬أضرارا‭ ‬بالغة‭ ‬بمصر‭ . ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬حذر‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬على‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬أجرته‭ ‬الزمان‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والسياسيين‭ ‬قالت‭ ‬السفيرة‭ ‬منى‭ ‬عمر‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬الصراع‭ ‬السوداني‭ ‬سيجعل‭ ‬النظام‭ ‬السوداني‭ ‬هشا‭ ‬وغير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬التفاوض‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬وهذا‭ ‬سوف‭ ‬يلحق‭ ‬الضرر‭ ‬بمصر‭ ‬والسودان‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬أثيوبيا‭ ‬الملء‭ ‬الرابع‭ ‬لسد‭ ‬النهضة‭ .‬

‭ ‬وقال‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬الفقي،‭ ‬المفكر‭ ‬السياسي‭ ‬المعروف،‭ ‬أن‭ ‬أزمة‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬تضرب‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬الطرف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬غائب‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬يخلق‭ ‬بؤراً‭ ‬إرهابية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬الفقي‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬أو‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬ولكنها‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬فهم‭ ‬متبادل‭ ‬مع‭ ‬أثيوبيا‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬مياه‭ ‬النيل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬صفقة‭ ‬كبرى‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬الإيجابية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬إلا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الأخذ‭ ‬والعطاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشروعات‭ ‬كثيرة‭ ‬مشتركة‭ ‬‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬أستاذ‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬والخبير‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بالجمعية‭ ‬العامة‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬نادر‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬سوف‭ ‬يعطي‭ ‬أثيوبيا‭ ‬الفرصة‭ ‬لإنجاز‭ ‬الملء‭ ‬الرابع‭ ‬دون‭ ‬مباحثات‭ ‬أو‭ ‬إتفاق‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬والسودان،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الخطورة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬الجفاف‭ ‬حيث‭ ‬سيتسبب‭ ‬نقص‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬بوار‭ ‬آلاف‭ ‬الافدنة‭ ‬وتشريد‭ ‬مليون‭ ‬عامل‭.‬