السوداني يطلق ستراتيجة عراق 2025 ويتطلع إلى دعم جهود البناء والإعمار

أمين بغداد يرسي الحجر الأساس لمشروع تطوير مدخل بغداد بابل

بغداد – ابتهال العربي

اربيل – فريد حسن

ارسى امين بغداد عمار موسى كاظم الحجر الاساس لمشروع تطوير مدخل بغداد بابل للمقطع الممتد من مجسر بغداد الكبير لغاية الاقواس بطول ستة كيلومتارات .

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن كاظم قوله ان (اشارة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالواقع الخدمي لمدينة بغداد ومعالجة الزخم المروري تم ارساء الحجر الاساس لمشروع تطوير مدخل بغداد بابل بطول 6 كم من مجسر بغداد الكبير لغاية القوس ضمن حدود امانة بغداد).

واضاف ان (مداخل بغداد تعد من الطرق المهمة في مدينة بغداد كونها تمثل هوية وواجهة للعاصمة).

وتابع ان (الاعمال تشمل توسعة الطريق للجانبين ذهاب واياب وانشاء طرق خدمية وتطوير وزراعة الجزرة الوسطية ونصب جسور مشاة الى جانب اعمال الانارة المتكاملة).

مشروع تطوير

واشار الى ان (امانة بغداد احالت مشروعي تطوير مدخل بغداد موصل ومدخل بغداد كركوك ضمن حدود امانة بغداد وحالياً في طور دراسة احالة مدخل بغداد بعقوبة للشروع بتطويره ايضاً).

وبين ان (هذه المداخل ستكون بمشهد يليق بالعاصمة بغداد وتطويرها بالشكل الذي يستوعب حركة الآليات ويعالج الزخم المروري فيها).

ولفت الى ان (الحزمة الاولى التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء لمعالجة الزخم المروري مستمر العمل فيها وعلى مستوى عالي من التنسيق بين وزارة الاعمار والاسكان و امانة بغداد وبعضها تمت المباشرة بتنفيذها وهناك حزم اخرى جاري الاعداد لها لخدمة العاصمة بغداد).

واكد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ،أن أجواء إيجابية تسود العلاقة بين بغداد واربيل وأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية حتى الآن تبعث على التفاؤل والارتياح.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني استقبل في اربيل السفير الايطالي لدى العراق ماوريتزيو غريغانتي، وجرى مناقشة سبل تعزيز علاقات العراق والاقليم مع إيطاليا، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار الجاري لحل المشاكل العالقة بينهما)، أشار البارزاني إلى أن (علاقات أربيل وبغداد تسودها أجواء إيجابية وأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية حتى الآن تبعث على التفاؤل والارتياح)، مؤكدا ان (بغداد شريك رئيس للإقليم وأنه ليس أمام الجانبين سبيل غير حل المشاكل العالقة بينهما).من جانبه، وصف غريغانتي (لقاء البارزاني مع وزير خارجية بلاده في مؤتمر ميونخ في شباط الماضي بالإيجابي، وأكد أن حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد سيؤدي إلى زيادة إقبال المجتمع الدولي على العراق والاقليم ،كما سيوسع آفاق ومجالات تشغيل رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية في العراق وكردستان). فيما اطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ستراتيجية عراق 2025. وقال في مقال صحفي تطرق فيه الى خطط حكومته للبناء والاعمال (آن الأوان لتضميد الجروح والانطلاق نحو مستقبل زاهر لشعب يستحق كل الخير)،واضاف ان (شعبنا بانتظار النهضة التي يرى شروطها متوفرة في بلاده، ولا تعوزنا الموارد البشرية أو الكفاءات العلمية، ولا تنقصنا الثروات الطبيعية وغير الطبيعية، والموقع الجغرافي،لكن إن ما ينقصنا هو وضع الخطط العلمية والبرامج العملية، وتنفيذها بحزم في كل المجالات)، وتابع (لقد وضعنا برنامجاً متكاملاً لمعالجة أكثر المشاكل إلحاحاً، وتحركنا لإزالة العقبات، وكان الفساد المالي والإداري أحدها، ولهذا بادرنا منذ الأيام الأولى إلى ملاحقته واستهداف مراكزه وأدواته أينما كانت).

اعادة بناء

مضيفا (أتطلع إلى مساعدة كل الخيرين والحريصين في دوائر الدولة وخارجها، للوقوف إلى جانب الحكومة ومؤسساتها في هذه المواجهة التي لا تقل خطورة عن الإرهاب)، واشار الى (عزم الحكومة على إعادة بناء العراق ضمن رؤية واضحة المعالم، وخريطة طريق مرسومة ترتكز على عدة مراحل،حيث بدأنا بحشد طاقات الدولة نحو البناء والإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفقر، اما المرحلة اللاحقة ستكون هي التنمية الاقتصادية والبشرية والعسكرية والأمنية)، واستطرد بالقول ان (العراق متصالح مع نفسه، متسالم مع الآخرين، لا يريد إلحاق الأذى بأحد كما لا يسمح لأحد بالتعدي عليه،ونتطلع إلى العمل والتعاون الجادّين مع جميع الدول الصديقة والمنظمات الدولية، لتجاوز التحديات المشتركة التي يواجهها الكوكب على صعيد البيئة والمناخ وظاهرة التصحر وتزايد العواصف الرملية والأتربة، ونقص المياه وارتفاع درجات الحرارة، وتزايد نسبة التلوث والأمراض وزيادة الفقر وتدني الخدمات).