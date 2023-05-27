الإستثمار يدعو إلى توقيع ملحق العقد مع هانوا لبناء بسماية السكني

أمين بغداد يبحث التعاون المشترك مع شيراز الإيرانية

بغداد – إبتهال العربي

بحث امين بغداد عمار موسى كاظم مع امين بلدية شيراز محمد حسن أسدي تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية والاعداد لمذكرة تفاهم مشتركة ، خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار الثاني في مدينة شيراز في الجمهورية الاسلامية الايرانية .

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (كاظم وبدعوة من امين بلدية شيراز شارك في حضور مؤتمر الاستثمار الثاني في مدينة شيراز في الجمهورية الاسلامية الايرانية بحضور محلي ودولي).

واضاف ان (كاظم القى خلال المؤتمر كلمة له اكد خلالها حرص بغداد على تعزيز علاقاتها مع دول الجوار تنفيذاً للبرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء ، كما بحث مع امين بلدية شيراز سبل التعاون مع امانة بغداد في الجوانب الخدمية والحفاظ على المناطق التاريخية والتراثية وكذلك جانب احياء السياحة فيها).

زيارة بلدية

واشار الى ان (كاظم زار على هامش المؤتمر مقر بلدية شيراز وعقد اجتماع مشترك مع امينها لمناقشة التأسيس لتوقيع مذكرة تفاهم بين امانة بغداد وبلدية شيراز والعمل على اتمام هذه المذكرة بهدف التعاون في مجالات الخدمات التحتية الماء، الصرف الصحي وقطاع تدوير النفايات واحياء المناطق التاريخية والسياحة الدينية وغيرها من المجالات المهمة والمشتركة بين المدينتين).

كما التقى كاظم على هامش مشاركته في المؤتمر محافظ مدينة شيراز وعدد من الجهات الاخرى المشـــــاركة.

واجرت وزارة التخطيط، زيارة ميدانية الى مشروع طريق بغداد كركوك ، لمعالجة المشكلات التي تواجه تنفيذه وإنجازه، في إطار تحسين مداخل العاصمة بغداد. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (الوزارة تواصل كشفها الميداني على مشاريع الطرق، حسب توجيهات الحكومة بما يتلاءم مع فك الازدحامات المرورية)، واوضح ان (فرق المتابعة الميدانية المتخصصة في دائرة البرامج الإستثمارية، في الوزارة، اجرت زيارة موقعية الى مشروع تأهيل طريق بغداد كركوك بممرين اثنين)، مشيراً الى ان (طول الطريق يبلغ نحو 10 كيلو مترات، ويتضمن تأهيل طريق بغداد ديالى الممتد من قوس بوب الشام إلى تقاطع محمد السكران بطول اكثر من تسعة كيلومترات و جسرين أثنين احدهما بطول 2400 متر، واخر بطول 1200 متر، وإنشاء جسرين للمشاة ضمن المسار ذاته وبطول 150 متر، الى جانب شبكة انارة للجسور)، واضاف ان (المشروع سيوفر مسارات امنة عبر تطوير وتوسعة طريق مدخل بغداد ديالى)، مبيناً ان (نسبة الإنجاز فيه وصلت الى اكثر من 72 بالمئة)، ودعت الوزارة الى (تعاون الجهات المعنية الى ازالة التجاوزات التي تعيق تنفيذ المشروع المشروع لحل الازدحامات والحد من الحوادث المرورية وتيسير إنسيابية السير الى المحافظات الشمالية).

تطوير مدخل

ونفذت فرق المتابعة بالوزارة، تأهيل مدخل بغداد بابل الجنوبي. وقال البيان انها (اطلعت ميدانياً على تأهيل وتطوير مدخل بغداد بغداد بابل)، ولفت الى ان (إعادة تأهيل وتطوير طريق بغداد بإتجاه المحافظة بطول 25 كيلومتر، ويتألف من خمسة اجزاء تبدأ من قوس بغداد وتنتهي عند سيطرة عراق عند المجسر الرابط بين المحافظتين)، مبيناً ان (عمليات التأهيل تشمل إعادة إكساء الطريق بطبقتي اسفلت معالج بالبوليمر وتثبيت اكتاف الطريق بالحصى والصب، وتخطيط الطريق)، وتابع ان (المشروع يتضمن تجهيز ونصب علامات مرورية، فضلاً عن نصب محولات ومحطات صندوقية جديدة، واعمدة انارة مزدوجة حديثة، ومجسر لعبور المركبات وتغيير إتجاهها ونصب عدد من جسور المشاة)، منوهاً الى ان (نسبة الإنجاز 27 بالمئة). وكشفت التخطيط، عن انخفاض عدد المشاريع المتلكئة الى الف مشروع بعد متابعة اللجنة المعنية بها. وذكر بيان امس ان (الوزير محمد تميم، بحث خلال الاجتماع الثاني للجنة الامر الديواني 23034 المعنية بمعالجة المشاريع المتلكئة التي تتعلق بمشاريع المستشفيات والمدارس ومشاريع المجاري والماء، تنفيذ المشاريع المتوقفة لأسباب مالية وفنية)، لافتاً الى ان (اهمية معالجة مشكلات المشاريع المتلكئة كافة، بمختلف القطاعات وتنفيذها بالسرعة الممكنة، استناداً الى توجيهات رئيس الوزراء، محمد السوداني)، واوضح ان (الهيئة نجحت في معالجة عدد من المشاريع المتلكئة، ماخفض عددها الى الف مشروع)، مؤكداً ان (اللجنة ستواصل عملها، وفق الزيارات الميدانية للوقوف على واقع المشاريع التي تواجه مشكلات تعاقدية). على صعيد متصل، وقعت الوزارة اربعة عقود لتنفيذ عشرة مشاريع خدمية في محافظة الديوانية. وقال بيان تابعته (الزمان) ان (الصندوق الاجتماعي للتنمية، وقع عقوداً بشأن المرحلة الأولى بحضور ممثلي الدوائر القطاعية في المحافظة، ولجان الإشراف وممثلي اللجان المجتمعية في القرى المستهدفة)، واوضح مدير الصندوق، وسام الدين محمد ابراهيم، ان (العقود تتضمن تنفيذ ثلاثة مشاريع للطرق، وثلاثة اخرى تخص الماء، ومشروعين لبناء مدارس، واثنين آخرين في مجال الكهرباء، الى جانب مناقشة العقبات وابرزها تأخير ارسال الكشوفات الفنية لمشاريع قطاعات التربية والماء والطرق)، منوهاً الى ان (الصندوق وضع خطة للمرحلة الثالثة الشاملة استكمال اجراءات الحشد المجتمعي في 11 قرية، من اصل 14 موزعة بين اقضية ونواحي المحافظة بواقـــع 33 مشروعاً)، من جانبه (دعا محافظ الديوانية، الى تكثيف الجهود عبر تشكيل لجان عمل خاصة، من اجل المضي بإستكمال الإجراءات). وانطلقت حملة تأهيل واعمار لمصفى الشمال، بحسب مدير المشروع، هادي صالح. وذكر في تصريح تابعته (الزمان) امس انه (تم إطلاق حملة إعمار وتأهيل لوحدات المصفى الإنتاجية كافة، منها التكرير وتحسين البنزين والهدرجة والعامل المساعد، مع وحدة 55 و 14 و10 وكذلك وحدات الطاقة والخدمات الفنية، ومنطقة الضخ والخزن التي تشمل الأنابيب والخطوط الناقلة من الوحدات الإنتاجية الى الخزانات)، مبيناً ان (عملية التأهيل تمت بصورة متواصلة وجهد مكثف)، واوضح صالح ان (اعمال الاعمار شملت رفع الأنقاض والمخلفات والأنابيب المتضررة من المصفى، تمهيداً للبدء بحملة التأهيل واللحام وتأسيس الأنابيب الجديدة). في غضون ذلك، شدّد رئيس هيئة الاستثمار، حيدر محمد مكية، على استكمال توقيع ملحق العقد الخاص بمجمع بسماية، خلال اجتماعه مع نائب رئيس شركة هانوا الكورية، جونغ هون لي، والوفد المرافق له. واشار بيان امس الى ان (مكية شدد على استكمال الإجراءات المتعلقة بتوقيع ملحق العقد مع الشركة، والشروع بإنشاء الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني)، مضيفاً ان (الهيئة ماضية بإجراءاتها المتعلقة بتوقيع ملحق العقد، وهي بصدد العمل على تمويل المشروع من المصارف واستحصال الموافقات من مجلس الوزراء للشروع بإنشاء الوحدات السكنية ضمن المدد الزمنية المحددة للعمل)، واكد هون لي، الاهتمام بحسم ملف ملحق العقد مع شركته، مبدياُ استعدادات الشركة لبذل المزيد من الجهود لتنفيذ المجمع).