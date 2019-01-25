أمين المؤتمر الاسلامي الأوروبي في باريس لـ (الزمان): مسلمو فرنسا يتأثرون بحركة السترات الصفراء كباقي المجتمع

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

لاتزال‭ ‬فرنسا‭ ‬منذ‭ ‬اسابيع‭ ‬تشهد‭ ‬مظاهرات‭ ‬عارمة‭ ‬عرفت‭ ‬بانتفاضة‭ ‬السترات‭ ‬الصفراء‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬وتردي‭ ‬الأحوال‭ ‬المعيشية‭ ‬،وكانت‭ ‬فرنسا‭ ‬قد‭ ‬شهدت‭ ‬أحداثاً‭ ‬إرهابية‭ ‬نسبت‭ ‬الى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬وعن‭ ‬تأثير‭ ‬الأحداث‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬مسلمي‭ ‬فرنسا‭ ‬كان‭ ‬للزمان‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬د/‭ ‬محمد‭ ‬البشاري‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الاسلامي‭ ‬الأوروبي‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

–‭ ‬ما‭ ‬رؤيتك‭ ‬للأسباب‭ ‬الحقيقية‭ ‬وراء‭ ‬مظاهرات‭ ‬الفرنسيين‭ ‬والتى‭ ‬عرفت‭ ‬بأسم‭ ‬انتفاضة‭ ‬السترات‭ ‬الصفراء‭ ‬؟‭ ‬وهل‭ ‬يقف‭ ‬وراء‭ ‬تلك‭ ‬المظاهرات‭ ‬أطراف‭ ‬خارجية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬بعض‭ ‬الأنباء‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬؟

المجتمع‭ ‬الفرنسي‭ ‬كباقي‭ ‬المجتمعات‭ ‬الأوروبية‭ ‬يمر‭ ‬بأزمات‭ ‬كبيرة‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬وأزمة‭ ‬مؤسساتية‭ ‬أما‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬فهى‭ ‬نتاج‭ ‬الأزمة‭ ‬المالية‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬والتى‭ ‬عانت‭ ‬منها‭ ‬بعض‭ ‬دول‭ ‬الإتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬كاليونان‭ ‬وأسبانيا‭ ‬وتحملت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬منها‭ ‬وإنعكس‭ ‬هذا‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬مواطني‭ ‬البلدين‭ ‬ولا‭ ‬أرجح‭ ‬وجود‭ ‬مؤامرة‭ ‬دولية‭ ‬وراء‭ ‬تلك‭ ‬المظاهرات‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬أثارانقطاع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المنظومة‭ ‬النقدية‭ ‬المالية‭ ‬الأوروبية‭ ‬وهذا‭ ‬بالقطع‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬اقتصاديات‭ ‬بعض‭ ‬البلدان‭ .‬

–‭ ‬وماهى‭ ‬انعكاسات‭ ‬تلك‭ ‬الأزمة‭ ‬على‭ ‬مسلمي‭ ‬فرنسا‭ ‬؟

مسلمي‭ ‬فرنسا‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬الفرنسي‭ ‬ومن‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬يتأثروا‭ ‬كما‭ ‬تتأثر‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬الأخرى‭ ‬بتلك‭ ‬الأزمة‭ .‬

–‭ ‬شهدت‭ ‬فرنسا‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أحداث‭ ‬إرهابية‭ ‬فما‭ ‬مدى‭ ‬تأثير‭ ‬تلك‭ ‬الأحداث‭ ‬على‭ ‬تعامل‭ ‬السلطات‭ ‬الفرنسية‭ ‬مع‭ ‬مسلمي‭ ‬فرنسا‭ ‬؟

بالقطع‭ ‬فإن‭ ‬مسلمي‭ ‬فرنسا‭ ‬يدفعون‭ ‬ثمن‭ ‬الصورة‭ ‬السلبية‭ ‬التى‭ ‬خلفتها‭ ‬عمليات‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬وتوظيفها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬جماعات‭ ‬الاسلام‭ ‬السياسي‭ ‬وتقوم‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬بنشر‭ ‬صورة‭ ‬مشوهه‭ ‬عنها‭ ‬ولا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مؤامرة‭ ‬غربية‭ ‬وصهيونية‭ ‬على‭ ‬المسلمين‭ ‬بل‭ ‬أصبح‭ ‬المسلمين‭ ‬الأن‭ ‬هم‭ ‬المادة‭ ‬الخام‭ ‬بإجرامهم‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ .‬

–‭ ‬باعتبارك‭ ‬رئيس‭ ‬مسلمي‭ ‬فرنسا‭ ‬كيف‭ ‬تتعاملون‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬الأحداث‭ ‬؟

ندين‭ ‬كل‭ ‬عمل‭ ‬إرهابي‭ ‬يأخذ‭ ‬الأرواح‭ ‬ويؤثر‭ ‬على‭ ‬مقومات‭ ‬الدولة‭ ‬ونؤكد‭ ‬كمكون‭ ‬إسلامي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الميليشيات‭ ‬لايمكن‭ ‬أن‭ ‬تمثلنا‭ ‬أو‭ ‬تمثل‭ ‬ديننا‭ ‬مع‭ ‬فتح‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬مكونات‭ ‬الدولة‭ ‬كالأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬والنقابات‭ ‬لبيان‭ ‬أننا‭ ‬كلنا‭ ‬متحدون‭ ‬فى‭ ‬وجه‭ ‬تلك‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابية‭ .‬

–‭ ‬وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬الأمر‭ ‬يتطلب‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الديني‭ ‬لتغيير‭ ‬صورة‭ ‬المسلمين‭ ‬وعدم‭ ‬وصفهم‭ ‬بالإرهاب‭ ‬؟

لابد‭ ‬أولا‭ ‬أن‭ ‬نعترف‭ ‬أننا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نفرق‭ ‬بين‭ ‬الدين‭ ‬والتدين‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬أصوله‭ ‬ومصادره‭ ‬التى‭ ‬لايوجد‭ ‬خلاف‭ ‬عليها‭ ‬وهى‭ ‬الكتاب‭ ‬والسنة‭ ‬النبوية‭ ‬والتى‭ ‬هى‭ ‬مقدسة‭ ‬لدينا‭ ‬،‭ ‬أما‭ ‬التدين‭ ‬فهو‭ ‬إفرازات‭ ‬تنزيل‭ ‬حكم‭ ‬الدين‭ ‬على‭ ‬الواقع‭ ‬وهذا‭ ‬لاقدسية‭ ‬له‭ ‬وللأسف‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬الأن‭ ‬اضطراب‭ ‬مفاهيمي‭ ‬عند‭ ‬المسلمين‭ ‬منذ‭ ‬انقطاع‭ ‬الوحي‭ ‬فظهرت‭ ‬الجماعات‭ ‬والمذاهب‭ ‬والفرق‭ ‬الكلامية‭ ‬والسياسية‭ ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬تطبيقات‭ ‬الأحكام‭ ‬صائبة‭ ‬فى‭ ‬وقت‭ ‬ما‭ ‬فإن‭ ‬الأمر‭ ‬يتطلب‭ ‬إعادة‭ ‬تقييمها‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬متغيرات‭ ‬جديدة‭ .‬

–‭ ‬وهل‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ضرورة‭ ‬لعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬لعلماء‭ ‬المسلمين‭ ‬لتوحيد‭ ‬الفتوى‭ ‬بالنسبة‭ ‬للقضايا‭ ‬الخلافية‭ ‬؟

من‭ ‬الضروري‭ ‬الأن‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الاجتهاد‭ ‬فى‭ ‬الأصول‭ ‬المقاصدية‭ ‬والقواعد‭ ‬الفقهية‭ ‬والأصولية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استنباط‭ ‬الفتاوي‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬تذليل‭ ‬الصعاب‭ ‬ودمج‭ ‬المسلمين‭ ‬وعلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي‭ ‬والتسامح‭ ‬والحوار‭ ‬والتعايش‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬المكونات‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬دعوتنا‭ ‬للمجامع‭ ‬الفقهية‭ ‬والبحوث‭ ‬الاسلامية‭ ‬أن‭ ‬تنسق‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المواضيع‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬الباحثين‭ ‬والفقهاء‭ ‬الجدد‭ ‬والدعاة‭ ‬للعمل‭ ‬والبحث‭ ‬لتفكيك‭ ‬الخطاب‭ ‬الديني‭ ‬المؤدي‭ ‬الى‭ ‬القتل‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬الأصول‭ ‬لصناعة‭ ‬واستنباط‭ ‬الفتاوي‭ .‬

–‭ ‬وهل‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬مقابلة‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬لبابا‭ ‬الفاتيكان‭ ‬تعد‭ ‬بداية‭ ‬لاستئناف‭ ‬الحوار‭ ‬الإسلامي‭ ‬المسيحي‭ ‬؟

مبادرة‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬باستقبال‭ ‬بابا‭ ‬الفاتيكان‭ ‬ومبادرة‭ ‬الإمارات‭ ‬باستقبال‭ ‬البابا‭ ‬فى‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2-5‭ ‬فبراير‭ ‬لها‭ ‬مؤشرات‭ ‬ودلالات‭ ‬أن‭ ‬المسلمين‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬حرج‭ ‬فى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الأخر‭ ‬بل‭ ‬أن‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬الأزمات‭ ‬التى‭ ‬مصدرها‭ ‬التأويل‭ ‬الخاطئ‭ ‬للنصوص‭ ‬الدينية‭ ‬والعمل‭ ‬مع‭ ‬المكونات‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬مجتمع‭ ‬يسوده‭ ‬المحبة‭ ‬والتعاون‭ ‬ونبذ‭ ‬العنف‭ ‬أين‭ ‬كان‭ ‬مصدره‭ .‬

–‭ ‬وماهو‭ ‬المطلوب‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدينية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الأزهر‭ ‬لدعم‭ ‬مسلمي‭ ‬أوروبا‭ ‬؟

الأزهر‭ ‬هو‭ ‬حصن‭ ‬الإسلام‭ ‬السني‭ ‬وهو‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬دعم‭ ‬وتأكيد‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬والمسلمين‭ ‬فى‭ ‬الغرب‭ ‬وأوروبا‭ ‬فى‭ ‬حاجة‭ ‬الى‭ ‬رعاية‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬العالمي‭ ‬للمجتمعات‭ ‬المسلمة‭ ‬الذى‭ ‬أنشئ‭ ‬فى‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬ويعمل‭ ‬كفضاء‭ ‬كبير‭ ‬يجمع‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬وينسق‭ ‬مع‭ ‬الأزهر‭ ‬كمرجعية‭ ‬دينية‭ ‬للفتوى‭ ‬المعتمدة‭ ‬على‭ ‬التيسير‭ ‬ورفع‭ ‬الحرج‭ ‬والكل‭ ‬لديه‭ ‬قناعة‭ ‬بأن‭ ‬الأزهر‭ ‬هو‭ ‬قبلتنا‭ ‬وقائدنا‭ .‬