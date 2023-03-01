أمين‭ ‬سر‭ ‬تنفيذية‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬لـ‭  ‬الزمان‭ :‬ اجتماع‭ ‬العقبة‭ ‬يمهد‭ ‬لعملية‭ ‬سياسية‭ ‬

تدريب‭ ‬مصري‭ ‬أردني‭ ‬مشترك‭ ‬لقوات‭ ‬الأمن‭ ‬الوقائي

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

قال‭ ‬حسين‭ ‬الشيخ‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمنظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬اجتماع‭ ‬العقبة‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬سياسية‭ ‬أكثر‭ ‬شمولية‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬ذهاب‭ ‬القيادة‭ ‬لاجتماع‭ ‬العقبة‭ ‬تم‭ ‬بالأغلبية‭ ‬لإجبار‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬عدوانها‭ ‬ضد‭ ‬شعبنا،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬اجتماع‭ ‬العقبة‭ ‬كان‭ ‬سياسيا‭ ‬وليس‭ ‬أمنيا‭ ‬وأن‭ ‬وقف‭ ‬التنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مستمرا،‭ ‬واردف‭ ‬قائلا‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬يعترض‭ ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬الإلتزام‭ ‬بقرارات‭ ‬القيادة‭ ‬ما‭ ‬دام‭ ‬القرار‭ ‬أتخذ‭ ‬بالإجماع‭ . ‬​فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬المصرية‭ ‬ستتولى‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬تدريب‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬عنصر‭ ‬تابعة‭ ‬لجهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الإتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬العقبة‭ ‬بتولي‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬الأردنية‭ ‬والمصرية‭ ‬تدريب‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لتقوم‭ ‬بمهامها‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬التهدئة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬جنين‭ ‬ونابلس‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقلص‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬نشاطها‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬السلطة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬دورية‭ ‬بين‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ترسل‭ ‬تقارير‭ ‬للإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬الإجتماعات‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬شكك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬نجاح‭ ‬اجتماعات‭ ‬العقبة‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬التهدئة‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬قال‭ ‬احمد‭ ‬رفيق‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬أرادت‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬الباب‭ ‬مفتوحا‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬ضغوط‭ ‬بينما‭ ‬أرادت‭ ‬إسرائيل‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدوء‭ ‬المجاني‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وأعتبر‭ ‬رفيق‭ ‬أن‭ ‬اجتماع‭ ‬العقبة‭ ‬لن‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬الهدوء‭ ‬بالضفة‭ ‬بينما‭ ‬الشارع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ملتهب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬اقتحامات‭ ‬المدن‭ ‬ومصادر‭ ‬الأراضي‭ ‬وصمت‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الجرائم‭ .‬

‭ ‬ومن‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬مسارات‭ ‬للأبحاث‭ ‬هاني‭ ‬المصري‭ ‬أن‭ ‬الحكومات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتعاقبة‭ ‬لم‭ ‬تلتزم‭ ‬بالاتفاقات‭ ‬الموقعة‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬ولابد‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬دولي‭ ‬لاعادتها‭ ‬للحياة‭ ‬ودلل‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بأن‭ ‬اجتماعات‭ ‬العقبة‭ ‬لم‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬تجميد‭ ‬الاستيطان‭ ‬حيث‭ ‬أقرت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بناء‭ ‬وحدات‭ ‬استيطانية‭ ‬جديدة‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬تشر‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الاقتحامات‭ ‬والاغتيالات‭ ‬وهدم‭ ‬المنازل‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬وأعتبر‭ ‬عصمت‭ ‬منصور‭ ‬المختص‭ ‬بالشأن‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬اجتماع‭ ‬العقبة‭ ‬لن‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدوء‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أدوات‭ ‬لالزام‭ ‬إسرائيل‭ ‬وضبط‭ ‬تصرفات‭ ‬جيشها‭ ‬وجماعة‭ ‬المستوطنين‭ ‬التي‭ ‬تتصاعد‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬الآخر‭ ‬وردا‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الانتقادات‭ ‬